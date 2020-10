iPhone 12 mini : découvrez sa taille comparée aux autres iPhone

Le nouvel iPhone 12 mini a un écran de 5,4 pouces, ce qui signifie qu’Apple a intégré un écran plus grand que celui de 4,7 pouces de l’iPhone SE, sauf que son design lui permet d’être bien plus petit.

Tailles iPhone – Crédit : dolorekore

Les 4 nouveaux téléphones ont été présentés conjointement avec l’élégant HomePod mini, dont l’existence avait été confirmée il y a quelques jours. Le nouvel arrivant cette année, l’iPhone 12 mini, se destine surtout à ceux qui recherchent un petit téléphone avec le système d’exploitation iOS.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, l’iPhone 12 mini est tellement petit que sa taille est plus compacte que l’iPhone SE 2020 ou que celle des iPhone 8, 7, 6s et 6. Il est néanmoins plus grand que les iPhone SE, 5S, 5 et 5C.

Quelles sont les dimensions de l’iPhone 12 mini ?

Le plus simple pour comparer les dimensions du téléphone par rapport aux autres téléphones de la gamme, est d’utiliser un tableau. Vous pouvez voir que l’iPhone 12 mini est presque 3 cm moins haut qu’iPhone 12 Pro Max, en plus d’être 1,4 cm moins large et près de 90 g plus léger. On remarque également qu’Apple a choisi de conserver la même épaisseur pour toute sa gamme d’iPhone 12.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Hauteur 131,5 mm 146,7 mm 146,7 mm 160,8 mm Largeur 64,2 mm 71,5 mm 71,5 mm 78,1 mm Épaisseur 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm Poids 133 g 162 g 187 g 226 g

Si vous possédez actuellement un iPhone SE, de première ou de deuxième génération, et que vous recherchez un nouveau téléphone compact plus puissant et plus polyvalent, la taille de l’iPhone 12 mini devrait correspondre à ce que vous connaissez déjà.

Tous ceux qui possèdent un iPhone avec un écran LCD de 4,7 pouces seront très certainement ravis de passer à un écran OLED de 5,4 pouces, tout en conservant une taille très compacte.

Source : tom’s guide