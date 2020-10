Apple : iPhone 12, HomePod Mini… On sait presque tout de la conférence du 13 octobre

On sait qu’Apple a prévu une conférence le 13 octobre à 19 heures. Un internaute sur Weibo a révélé presque tout le contenu de la conférence, et ces informations ont été confirmées par des leakers célèbres.

Les informations proviennent de Kang, un utilisateur très renommé pour l’exactitude de ses informations.

Apple Event – Crédit : Apple

Tout d’abord, Apple pourrait présenter un HomePod mini, une enceinte connectée, au prix de 99 dollars. Pour rappel, le HomePod classique est vendu 299 dollars, ou 329 euros en France. Le HomePod mini serait deux fois plus petit que son grand frère, avec seulement 8,4 cm de haut, contre 17,2 pour le modèle classique.

Les stars de la conférence, les iPhone 12

On sait déjà qu’Apple prévoit de présenter 4 iPhone différents, mais nous avons à présent davantage d’informations les concernant. En effet, Kang a dévoilé les prix que l’on peut attendre ainsi que les coloris disponibles.

iPhone 12 mini (5,4 pouces), à partir de 699 $ , disponible en noir, blanc, rouge, bleu, vert

, disponible en noir, blanc, rouge, bleu, vert iPhone 12 (6,1 pouces), à partir de 799 $ , en noir, blanc, rouge, bleu, vert

, en noir, blanc, rouge, bleu, vert iPhone 12 Pro (6,1 pouces), à partir de 999 $ , disponible en or, argent, graphite, bleu

, disponible en or, argent, graphite, bleu iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces), à partir de 1 099 $, disponible en or, argent, graphite, bleu

L’iPhone 12 mini serait donc lancé au même prix que l’iPhone 11 l’année dernière (809 euros). L’iPhone 12 serait quant à lui lancé 100 dollars plus cher. Seuls les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max semblent conserver les mêmes prix que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.

Récemment, nous avions évoqué que le stockage des iPhone 12 avait été revu à la baisse par rapport aux premières estimations. C’est en effet ce que confirme Kang. Les iPhone 12 mini et 12 auraient 3 options de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go, tandis que les iPhone 12 Pro seraient disponibles en 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les quatre écrans seraient des Super Retina XDR Display. Ils disposeraient une nouvelle technologie de verre d’écran, le Ceramic Shield Front Cover, qui est simplement un verre avec une couche de céramique pour plus de rigidité et de résistance aux chutes.

Concernant le support de la 5G, seuls les modèles aux États-Unis seraient compatibles avec le réseau mmWave, qui permet le débit de plus rapide, en plus d’être compatible Sub-6GHz. Cela pourrait néanmoins changer en 2021.

Les iPhone s’améliorent en photo

Selon Kang, les quatre téléphones peuvent filmer directement en Dolby Vision. Concernant les capteurs qui seraient utilisés, voici ce que nous dit Kang :

iPhone 12 mini (5,4 pouces) : double caméra , grand-angle + ultra grand-angle, ƒ/1.6

, grand-angle + ultra grand-angle, ƒ/1.6 iPhone 12 (6,1 pouces) : double caméra , grand-angle + ultra grand-angle, ƒ/1.6

, grand-angle + ultra grand-angle, ƒ/1.6 i Phone 12 Pro (6,1 pouces) : triple appareil photo (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) + LiDAR. Grand angle avec les nouveaux objectifs 7P, ƒ/1.6, téléobjectif de 52 mm de longueur focale et zoom optique 4x .

(grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) + LiDAR. Grand angle avec les nouveaux objectifs 7P, ƒ/1.6, . iPhone 12 Pro Max (6,7″) : triple appareil photo (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) + LiDAR. Grand angle avec les nouveaux objectifs 7P, ƒ/1.6, téléobjectif de 65 mm de longueur focale et zoom optique 5x.

Le Deep Fusion et le mode Nuit seraient améliorés, tout comme le Smart HDR qui serait mis à jour vers le Smart HDR 3. Kang précise également que l’iPhone 12 Pro Max sera bien meilleur que l’iPhone 12 Pro, notamment grâce à un capteur principal 47% plus grand avec des photosites de 1.7μm.

L’iPhone 12 mini serait disponible en précommande au début du mois de novembre pour une sortie mi-novembre, alors que les précommandes des iPhone 12 et 12 Pro commenceraient dès mi-octobre, pour une sortie fin octobre. Seules les personnes qui souhaitent acheter le meilleur téléphone de tous, l’iPhone 12 Pro Max, devront attendre les précommandes mi-novembre et une sortie fin novembre.

La charge sans fil change de nom

Selon Kang, la charge sans fil prendrait le nom de Magsafe, et serait de 15W. Apple vendrait deux nouveaux chargeurs sans fil, le Magsafe Charger et le Magsafe Duo Charger. Pour l’instant, on ne connait pas la différence entre les deux modèles.

Kang précise également que ces nouveaux iPhone seront vendus sans écouteurs et sans chargeur, comme l’analyste Ming-Chi Kuo l’avait déclaré fin juin. Cependant, grâce à la législation française, Apple pourrait être obligé de fournir des écouteurs dans la boîte dans l’hexagone.

Source : Weibo