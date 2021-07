iPhone 13 Pro Max : une coque nous donne un aperçu de la taille de son énorme module photo

Une nouvelle image publiée sur Weibo et partagée par le leaker @DuanRui sur Twitter montre une coque d’iPhone 13 Pro Max sur un iPhone 12 Pro Max actuel, pour que l’on puisse mieux se rendre compte de la différence.

iPhone 13 Pro Max coque – Crédit : UnclePan / Weibo

En plus de réduire la taille de l’encoche, la prochaine génération d’iPhone 13 va augmenter la taille du module photo pour utiliser les capteurs un peu plus grands. Jusqu’à présent, il était compliqué de se rendre compte de la différence de taille entre les modules photo de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 13 Pro Max sur les vidéos dévoilant son design.

Cependant, une image de la coque de l’iPhone 13 Pro Max sur Weibo nous donne désormais un meilleur aperçu de la différence entre les deux smartphones. On peut voir que l’iPhone 12 Pro Max à l’intérieur de la coque possède un module photo bien trop petit pour remplir complètement l’espace disponible.

Quelles seront les dimensions exactes de l’iPhone 13 Pro Max ?

D’après informations d’EverythingApplePro, nous avions pu voir que les trois caméras de l’iPhone 13 Pro Max seront toujours disposées de la même façon, mais celles-ci verront leur taille augmenter. Le capteur LiDAR est également plus grand, et pourrait par conséquent être plus performant.

Le schéma que le youtubeur avait partagé nous apprenait que le module photo de l’iPhone 13 Pro Max mesurera désormais 36,56 mm x 37,62 mm, contre 31,79 mm x 34,24 mm pour l’iPhone 12 Pro Max. En plus d’augmenter la taille du module photo, Apple va surtout augmenter son épaisseur. Alors qu’elle n’était que de 2,78 mm sur l’iPhone 12 Pro Max, elle passera à 3,65 mm sur l’iPhone 13 Pro Max.

Cela aura pour conséquence de rendre le smartphone encore plus bancal lorsqu’il sera posé sur une table, mais rendra également les capteurs photo encore plus exposés en cas de chute. Apple revoit également à la hausse l’épaisseur générale du smartphone en la faisant passer de 7,40 mm à 7,65 mm. Cela permettra à l’iPhone 13 Pro Max d’utiliser une batterie de 4 352 mAh sur l’iPhone 13 Pro Max, soit 18 % de plus que la génération précédente.

Dimensions iPhone 13 Pro Max – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Source : Weibo