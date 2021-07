iPhone 13 Pro : une nouvelle vidéo dévoile le design et confirme l’écran 120 Hz

Une nouvelle vidéo conceptuelle des iPhone 13 Pro et Pro Max dévoile leur design sous toutes les coutures. Elle confirme également la présence de l’écran OLED 120 Hz et du processeur A15 gravé en 5 nm qui promet un gain de performances.

Ce n’est pas la première fois que le design de l’iPhone 13 Pro fuite sur la toile. En attendant sa présentation officielle qui devrait arriver d’ici quelques mois, le prochain smartphone 5G d’Apple est déjà au cœur de nombreuses spéculations. Au mois de mai, une collection d’images en haute définition a révélé une encoche plus petite, un module photo plus fin et des tranches moins sensibles aux traces de doigts.

Concept des iPhone 13 Pro et Pro Max en rouge foncé – Crédit : ConceptsiPhone / YouTube

Les iPhone 13 Pro et Pro Max, les deux modèles haut de gamme du prochain flagship, ont réapparu dans une vidéo conceptuelle publiée sur YouTube par la chaîne « ConceptsiPhone » spécialisée dans les concepts d’iPhone. La vidéo montre les iPhone 13 Pro et Pro Max sous toutes leurs coutures.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max accueilleraient un écran 120 Hz, la puce A15 et 1 To de stockage

Le bouton Power de l’iPhone 13 Pro situé sur la tranche droite du smartphone serait équipé de Touch ID. Selon Ming-Chi Kuo, Apple aurait prévu de réintroduire Touch ID sous l’écran en 2022 pour l’iPhone 14. En effet, la pandémie de Covid-19 et notamment le port obligatoire du masque de protection ont confirmé la nécessité d’avoir un lecteur d’empreinte digitale sur les smartphones en plus de la reconnaissance faciale.

De plus, la vidéo conceptuelle de l’iPhone 13 Pro confirme aussi Face ID. La caméra selfie est située sur le notch qui est effectivement plus petit. Elle rappelle également que les iPhone 13 Pro et Pro Max seront équipés d’un écran OLED LTPO 120 Hz qui sera fourni par Samsung uniquement pour les deux modèles haut de gamme. Le smartphone 5G sera alimenté par le processeur A15 gravé en 5 nm et fabriqué par TSMC. En effet, la future puce A15 ne sera pas gravée en 3 nm. Certaines fuites le suggéraient il y a quelques mois. Le processeur ne sera pas révolutionnaire, mais il offrira tout de même un gain de performances non négligeable. Le doublage maximal devrait également doubler et passer à 1 To. Ce serait une première pour un iPhone, mais cela n’a pas été confirmé dans la vidéo.

Enfin, la vidéo conceptuelle dévoile l’une des nouvelles couleurs attendues pour l’iPhone 13, le rouge foncé. Au niveau des prix, l’iPhone 13 Pro serait proposé à partir de 999 $. De son côté, l’iPhone 13 Pro Max serait vendu à partir de 1 099 $. Pour rappel, la présentation du prochain fleuron d’Apple est attendue pour la mi-septembre. Cependant, la firme de Cupertino n’a pas encore annoncé une date précise.

Source : phoneArena