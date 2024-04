iPhone 16 Pro : adieu les reflets, son appareil photo serait doté d’un revêtement inédit

Concept d’iPhone 16 Pro DR

yeux1122 sur Naver continue de nous abreuver de rumeurs concernant la prochaine gamme de smartphones Apple. La semaine dernière, celui-ci affirmait que de nouvelles batteries dans l’iPhone 16 Pro Max lui permettrait d’atteindre les 30 heures d’autonomie. Du jamais-vu pour un iPhone ! Aujourd’hui, la rumeur qui nous intéresse concerne également modèle inférieur, l’iPhone 16 Pro tout court.

Selon le leaker sud-coréen, Apple teste une nouvelle technologie de revêtement optique antireflet pour les futurs appareils photo de l’iPhone. Cet enrobage inédit des capteurs permettrait d’améliorer la qualité des photos, en luttant contre les artefacts et les images fantômes. De quoi rattraper en photo les meilleurs smartphones Android ?

Un revêtement optique antireflet pour le capteur de l’iPhone 16 Pro

Selon une source au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, il s’agirait plus précisément d’introduire “l’Atomic Layer Deposition” ou ALD, dans le processus de fabrication de l’objectif de l’appareil photo de l’iPhone. Ce procédé industriel consiste à déposer des matériaux sur un substrat, couche atomique par couche atomique, permettant un contrôle extrêmement précis de l’épaisseur et de la composition de l’enduit.

En appliquant de cette manière le revêtement de l’appareil photo, les reflets et artefacts photographiques ne seraient plus qu’un mauvais souvenir. Concrètement, les traînées et halos de lumière, parfois présents sur l’image finale lorsqu’une source de lumière comme le soleil brille directement dans l’objectif, disparaissent.

À lire > iPhone 16 Pro : vers de nouveaux coloris, le bleu ne serait plus au programme

En outre, les matériaux appliqués par ALD protège davantage les lentilles de l’appareil photo contre les chocs, sans affecter la capacité du capteur à capturer efficacement la lumière. Le blog sur Naver affirme que le procédé sera appliqué à un “modèle Pro” de la “prochaine génération” d’iPhone d’Apple. Cela pourrait donc concerner l’iPhone 16 Pro Max mais l’espoir est encore permis pour le 16 Pro simple.

Toutefois, vu la sortie de l’iPhone 16 qui commence à approcher, il se pourrait que l’ALD soit réservé à la génération suivante, l’iPhone 17. Ce nouveau revêtement pourrait ainsi rejoindre les raisons d’attendre 2025 pour s’acheter un iPhone.

yeux1122 est particulièrement volubile ces derniers temps concernant l’iPhone 16, en nous rapportant des rumeurs glanées ça et là sur Weibo, le réseau social chinois. Le site est probablement la meilleure source pour apprendre davantage sur le futur smartphone, étant donné que la plupart des sous-traitants d’Apple se trouvent en Chine ou à Taïwan.