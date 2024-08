iPhone 16 : voici tous les détails de son appareil photo, avec des améliorations majeures au rendez-vous

Voilà à quoi ressemblera l’iPhone 16 © Apple Insider

Les rumeurs se confirment et les attentes sont hautes : l’iPhone 16 promet du changement dans le monde de la photographie mobile. Avec des améliorations significatives apportées à ses capacités photo et vidéo, Apple semble bien décidé à repousser les limites de ce que peut offrir un smartphone.

L’iPhone 16 serait une petite bombe en photo avec des vidéos 3D et d’autres innovations majeures

Dès le premier coup d’œil, la disposition des caméras sur les iPhone 16 et 16 Plus change radicalement. Fini l’alignement diagonal, place désormais à un agencement vertical des capteurs. Ce n’est pas qu’une question d’esthétique ; cette nouvelle configuration prépare le terrain pour l’introduction de la vidéo spatiale dans les modèles standard.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité tridimensionnelle était réservée aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, offrant une expérience immersive impressionnante. Avec les iPhone 16, cette technologie sera accessible à un plus large public, augmentant les possibilités créatives pour tous.

Sous le capot, la caméra principale de 48 MP avec une ouverture f/1.6, ainsi que le zoom optique 2x de l’iPhone 15, restent au rendez-vous. Mais ce n’est pas tout : le capteur ultra-grand-angle de 12 MP bénéficie désormais d’une ouverture plus large de f/2.2, idéale pour capturer des images plus lumineuses dans des conditions de faible éclairage.

Et une nouveauté excitante pour les passionnés de détails : les modèles 16 et 16 Plus pourraient enfin offrir un mode macro, permettant de photographier des sujets très proches avec une précision remarquable.

Pour les modèles Pro, les changements sont encore plus marqués. L’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max hériteront d’un capteur principal de 48 MP, mais avec une ouverture optimisée à f/1.78. Plus impressionnant encore, le module téléobjectif périscope 5x, qui était le privilège exclusif de l’iPhone 15 Pro Max, sera désormais disponible sur les modèles Pro de cette génération.

Les iPhone 16 Pro introduiront également une caméra ultra-grand-angle de 48 MP, un saut significatif par rapport au capteur de 12 MP des générations précédentes. Grâce à la technologie de binning de pixels, les photos seront plus détaillées et la capture en format ProRAW offrira une latitude de post-traitement plus grande. En matière de vidéo, ces modèles seront capables de filmer en 3K à 120 images par seconde avec Dolby Vision, offrant des séquences d’une fluidité et d’une clarté exceptionnelles.

Enfin, un petit bijou de technologie attend les utilisateurs : le nouveau bouton Capture. Situé en bas à droite, ce bouton capacitif permettra non seulement de prendre des photos avec une facilité inédite, mais aussi d’accéder à diverses fonctionnalités grâce à sa sensibilité aux pressions et à ses capacités tactiles. Imaginez pouvoir zoomer, appliquer des filtres ou verrouiller la mise au point simplement en utilisant ce bouton polyvalent.