iPhone : où trouver les app indispensables selon Apple ? Et pourquoi Facebook n’y est pas ?

Sur l’App Store, Apple a mis à jour sa liste d’applications recommandées pour l’iPhone. Et Facebook, Instagram et WhatsApp n’y figurent pas.

Dans sa liste des applications gratuites incontournables à télécharger sur l’iPhone, Apple avait intégré Facebook en 2021. Et pour cause, le célèbre réseau social est utilisé par une kyrielle d’utilisateurs soucieux de communiquer et de s’informer. Néanmoins, Apple vient de changer son fusil d’épaule. En faisant un tour sur l’App Store, on constate que la liste des applications indispensables recommandées par la Pomme pour l’iPhone est orpheline des réseaux sociaux de Meta.

Malgré leur énorme popularité, Instagram, WhatsApp et Facebook manquent effectivement à l’appel. Voici la liste complète des applications recommandées par Apple lorsqu’on configure son iPhone pour la première fois :

Snapchat

Discord

Cash App

TikTok

YouTube

Gmail

Amazon

Bumble

Reddit

Hulu

Disney+

Venmo

Tinder

Shein

Pandora

Starbucks

SoundCloud

Widgetsmith

Walmart

Picsart

Amazon Prime Video

HBO Max

YouTube Music

Duolingo

Twitch

LinkedIn

ESPN

Hinge Calm

Paramount+

Crunchyroll

DAZN

Quand Apple snobe Meta

Cette absence n’est pas anodine. Les relations entre Meta et Facebook sont loin d’être au beau fixe. Cela s’explique notamment par l’introduction de l’App Tracking Transparency depuis iOS 14.5. Avec cette mise à jour, Apple oblige les applications à obtenir l’aval des utilisateurs pour recueillir leurs données personnelles. Une nouvelle fonctionnalité qui freine les ardeurs du pistage publicitaire ciblé. En effet, les utilisateurs ont désormais la possibilité de dire non au tracking.

Conséquence, l’App Tracking Transparency a coûté près de 10 milliards de dollars aux réseaux sociaux, d’après une enquête du Financial Times menée l’année dernière. Meta avait ainsi dénoncé publiquement ce nouveau système. Et Zuckerberg d’assurer qu’il impactait négativement sa boîte mais aussi les petites entreprises. Une prise de position que n’a pas oubliée la firme de Cupertino comme en témoigne l’absence de Facebook et consorts dans sa liste des must-have.

Les relations tendues entre les deux parties avaient surgi bien avant cet épisode. Craignant que Facebook mette au point une boutique d’apps concurrente en 2011, Steve Jobs avait même surnommé le réseau social « cacabook » dans un e-mail.

