iPhone : voici les problèmes les plus recherchés sur Google

Lorsque les utilisateurs ont un souci avec leur iPhone, ils ont évidemment le réflexe de se ruer sur Google pour trouver une solution. Une étude a répertorié les requêtes les plus fréquentes dans ce contexte. Une bonne photographie des problèmes les plus récurrents touchant les usagers pommés.

Avec leur palette de fonctionnalités multiples, nos smartphones sont diablement pratiques. Mais ils ne sont pas à l’abri d’un dysfonctionnement ou d’un blocage causés par une mauvaise manipulation ou par un problème logiciel. Il est aussi possible que certaines subtilités des paramétrages vous échappent. Autant de raisons qui vont vous pousser à demander de l’aide à Google. Et l’analyse des requêtes peut donner une bonne idée des problèmes les plus fréquents rencontrés par les utilisateurs.

Le site Freedom Mobiles s’est ainsi focalisé sur les soucis liés à l’iPhone en compilant une liste de plus de 130 mots-clés. L’objectif étant d’identifier les problèmes les plus fréquemment recherchés sur Google aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde.

iPhone : les soucis les plus courants

Avec un volume moyen de 42 000 recherches mensuelles dans le monde, le souci « l’iPhone est désactivé, se connecter à iTunes » remporte la palme. Celui-ci survient si dix codes incorrects sont saisis sur le téléphone pour le déverrouiller. À ce propos, voici les différentes méthodes pour réinitialiser votre iPhone sans code d’accès.

Sur la seconde marche du podium, on retrouve la requête « code d’accès iPhone oublié » (38 000 recherches mensuelles dans le monde) suivi de « Face ID ne fonctionne pas » (32 000). Le système de reconnaissance faciale Face ID, capable reconnaître un utilisateur masqué, peut effectivement souvent faire des siennes. Du reste, « iPhone bloqué sur le logo Apple » et« iPhone ne charge pas » ont respectivement un volume moyen de 31 000 recherches par mois. De son côté, la requête « iPhone virus » a 18 000 recherches mensuelles à son actif.

Nous sommes devenus sacrément dépendants de nos smartphones. À tel point que le moindre grain de sable qui s’immisce dans le système a le don de nous agacer au plus haut point. Mais grâce aux contributions des marques, des médias et des forums en pagaille, il est très aisé de trouver une solution en ligne adaptée au problème.

