IPTV illégal : ce site populaire résiste à un géant d’Hollywood, il reste actif

Warner Bros est parvenu à obtenir la suppression de ses contenus d’un portail IPTV extrêmement populaire. Le site ne propose plus les contenus des chaînes de Warner Bros, mais reste encore actif.

© Envato

L’IPTV et le streaming pirates sont particulièrement populaire auprès des fans de football, de séries et de films ne souhaitant pas payer d’abonnements onéreux. En revanche, pour les ayants-droit, ces plateformes illégales sont une véritable épine dans le pied.

Voilà pourquoi ces derniers déposent de plus en plus régulièrement des plaintes, amenant les autorités à mener des opérations coups de poing pour démanteler les réseaux illégaux. Warner Bros vient d’obtenir la suppression de ses contenus sur un célèbre portail d’IPTV, mais celui-ci est toujours actif.

Warner Bros fait supprimer ses contenus d’un célèbre portail IPTV, mais n’obtient pas sa fermeture

Petite victoire pour Warner Bros dans sa lutte contre l’IPTV et le streaming pirate. Le géant de la production et de la distribution de contenus TV et cinéma vient d’obtenir la suppression de ses contenus de la plateforme IPTV-org.github.io.

Le site recense environ un million de visites par mois et répertorie plus de 37 000 chaînes gratuites et payantes, dont beaucoup sont diffusées en continu. Warner Bros a donc envoyé une notification de retrait à GitHub par l’intermédiaire de son partenaire anti-piratage MarkScan, afin de faire totalement supprimer iptv-org.github.io.

« Ce site se livre au piratage des droits d’auteur en fournissant des flux non autorisés de contenu numérique sans le consentement du détenteur des droits d’auteur », indique l’avis de retrait envoyé par MarkScan à la plateforme. Finalement, Warner Bros n’a pas complètement obtenu gain de cause, même si l’essentiel est là puisque ses chaînes n‘apparaissent sur iptv-org.github.io.

Le portail propose des listes de lecture sous format M3U afin que les visiteurs puissent accéder aux flux via des lecteurs multimédia. Les contenus de chaînes telles que HBO, CNN, Boomerang et Cartoon Network étaient disponibles avant leur suppression.

Une sage décision de la part de la plateforme pour ne pas s’exposer à des poursuites judiciaires. Cependant, d’autres ayants-droit pourraient bien lui tomber dessus étant donné qu’elle est toujours active.