IPTV : un réseau pirate très populaire démantelé par la police

En face des plateformes IPTV légales, il existe une myriade de services pirates. Ces derniers permettent d’accéder à des plateformes de SVOD, à des contenus sportifs et à des chaînes TV du monde entier, moyennant un tarif très attractif ; ce qui tombe évidemment sous le coup de la loi. Après le blocage récent de sites de streaming et d’IPTV pirates qui diffusaient les matchs de Roland-Garros, la police nationale espagnole vient de frapper un grand coup.

Dans un communiqué, les autorités ibériques révèlent avoir démantelé un réseau IPTV pirate qui avait amassé plus de 5,3 millions d’euros depuis 2015. Huit suspects ont été arrêtés à Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Oviedo et Málaga. Deux perquisitions ont en outre été menées.

En marge de ces interventions, 16 pages web de distribution de contenus IPTV ont été bloquées par les forces de l’ordre. Lorsque les usagers tentent actuellement d’y accéder, ils tombent nez à nez avec un message de la police les informant de la procédure en cours.

IPTV illégal : clap de fin pour le service TVMucho

Pour accéder au service, les utilisateurs doivent payer entre 10 et 19 euros par mois – soit entre 90 et 169 euros par an – en fonction de l’abonnement choisi. Dans le détail, TV Mucho donne accès à plus de 130 chaînes de télévision internationales et à des milliers de films et séries. Cela est forcément vu d’un très mauvais par les ayants droit, les producteurs et les distributeurs de contenus.

C’est d’ailleurs une plainte déposée par l’Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE) qui a déclenché l’enquête ayant mené au démantèlement. Alors que les enquêtes liées aux IPTV sont souvent coûteuses, longues et complexes, les policiers espagnols sont parvenus cette fois-ci à remonter la piste. Les abonnés pourraient avoir des soucis avec la justice puisque les serveurs hébergeant leurs informations personnelles sont désormais entre les mains des autorités.