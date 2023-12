iRobot Roomba Combo i8 : un aspirateur 2 en 1 efficace et moins cher chez Amazon

Si le très performant iRobot Roomba Combo i8+ est à un tarif trop élevé pour vous, voici une offre sur son petit frère qui devrait vous plaire. Actuellement, chez Amazon, le iRobot Roomba Combo i8 bénéficie d’une très belle vente flash de 42 % et passe ainsi à 349 € au lieu de 599 €.

Cet aspirateur iRobot Roomba Combo i8 aspire et lave pour un prix réduit

Si vous cherchez des solutions urgentes sans pouvoir attendre les soldes d’hiver 2024, voici un bon plan qui va certainement répondre à vos besoins. En effet, ce robot performant et intelligent va aspirer et laver votre intérieur afin que vous puissiez faire autre chose de votre temps. Voici tout de suite, plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce produit.

Le iRobot Roomba Combo i8 est simple à utiliser et surtout très efficace dans ses tâches à exécuter. Ainsi, grâce à son application, vous pourrez le diriger via votre smartphone. Toujours grâce à votre smartphone, vous pourrez suivre son travail et l’évolution de la tâche à effectuer. Grâce à ses capteurs, il réalisera le nettoyage en évitant les obstacles et les chutes tout en adaptant sa puissance d’aspiration aux types de sols et au degré de saleté.

Du côté de l’autonomie, le constructeur promet un fonctionnement de 120 minutes en une seule charge soit l’équivalent d’un nettoyage d’une superficie de 200 m2. Autonome, l’aspirateur reviendra directement à la charge à la fin du nettoyage ou lorsque la batterie sera faible.

Si toutefois, vous avez un doute sur ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre guide d’achat des meilleurs robots aspirateurs, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.