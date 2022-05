Le nouvel aspirateur iRobot Roomba J7+passe à 759 €

Dernier aspirateur sur le marché, le iRobot Roomba J7+ bénéficie déjà d’une belle promotion chez Boulanger. En effet, grâce à un code promo, son tarif va donc passer de 999 € à 759 €, une offre incroyable qu’il ne faudra pas rater pour découvrir ce nouveau bijou du ménage autonome.

iRobot Roomba J7+ est à 759 € grâce à un code promo incroyable

A un prix important à la base, l’aspirateur iRobot Roomba J7+ va devenir tout de suite plus abordable grâce à ce code promo valable chez Boulanger. Pour faire chuter le prix de 240 €, il vous suffira de copier/coller le code suivant : IROBOT20 dans la case prévue avant de valider votre panier. La remise s’effectuera automatiquement et le prix final de 759 € s’affichera. Toutefois avant de vous lancer, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques de ce nouveau modèle de la marque.

Il garde bien évidemment les fonctions de base comme aspirer sur tous les types de sols, mais également la possibilité d’effectuer le nettoyage. Il sera notamment plus performant sur la détection des objets grâce à son radar ultra performant. Il n’ira pas se coincer dans les câbles ou encore aspirer les petites chaussettes des enfants qui traînent. A noter également que le bac se videra automatiquement grâce à sa nouvelle base.

