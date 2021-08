ISS : les cosmonautes vous font une visite guidée du module russe Nauka

Visitez le nouveau module russe Nauka de l’ISS avec les cosmonautes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrov. Ils ont partagé une courte vidéo pour montrer l’intérieur du module russe en promettant qu’ils préparent pour bientôt une visite plus détaillée.

Le nouveau module russe Nauka a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. En effet, son arrimage a déclenché l’état d’urgence à bord de l’ISS le 29 juillet. Les moteurs du module se sont allumés, ce qui a poussé la Station spatiale internationale hors de son orbite. La NASA est bien entendu préparée à tous les scénarios pour éviter la paniquer. Il a donc suffi d’allumer les moteurs de l’ISS pour rectifier sa position.

Les cosmonautes se préparent à rentrer dans le module Nauka – Crédit : Roscosmos

En plus de cet incident, le module russe est attendu depuis déjà 15 ans, mais il a été reporté plusieurs fois. Il s’agit d’un module scientifique offrant un volume de 70 m3 aux astronautes pour mener confortablement leurs expériences. En effet, Thomas Pesquet a récemment expliqué à Kylian Mbappé qu’il effectue à lui seul entre 4 et 5 expériences quotidiennes. Celles-ci concernent principalement la médecine, les cellules souches et la physiologie.

Les cosmonautes préparent une visite plus longue du module Nauka

La Station spatiale internationale est maintenant revenue à la normale après cet incident. Les cosmonautes ont donc pu procéder à l’ouverture de la trappe reliant Nauka avec l’ISS. Ils ont profité de cette occasion pour filmer cette ouverture ainsi que l’intérieur du module scientifique.

Les cosmonautes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrov ont préparé une vidéo de 2 minutes. Elle fait office de visite guidée du module russe en attendant une vidéo plus détaillée de l’intérieur du module qui devrait arriver prochainement. L’agence spatiale russe Roscosmos a partagé la vidéo sur YouTube. Vous pouvez la visionner ci-dessous.

Nauka aura trois fonctions principales. En plus de servir de laboratoire, le module sera un port d’amarrage pour les prochains vaisseaux qui arriveront. Elle fera aussi office de sas pour les astronautes en sortie extravéhiculaire comme lorsque Thomas Pesquet et son collègue Shane Kimbrough sont sortis dans l’Espace pour déployer les nouveaux panneaux solaires de l’ISS.

Désormais, les deux cosmonautes de la Station spatiale s’affairent à déballer et configurer le nouveau matériel que Nauka a apporté. D’ailleurs, plusieurs sorties extravéhiculaires sont prévues afin de préparer le module russe à être pleinement opérationnel.

Source : Space.com