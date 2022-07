John Wick 4 : sortie du premier trailer plein d’adrénaline

Lionsgate nous propose un avant-goût du quatrième opus de John Wick. De nombreuses stars reviennent et de nouvelles font leur apparition. Le film promet à nouveau un rythme effréné de scènes d’action.

Notre assassin semi-retraité préféré revient bientôt avec son quatrième chapitre. Les premières images du film, dont la sortie est prévue le 24 mars 2023, viennent d’être diffusées en exclusivité au Comic Con. De nombreux fans sont ravis, mais impatients car sa sortie dans les salles de cinéma était originalement prévue en mai 2022.

Bande Annonce John Wick 4 – Crédit : Lionsgate

Ce report avait déjà été annoncé en décembre 2021 à l’aide d’une vidéo Youtube dont l’imagerie venait directement du centre névralgique du réseau d’assassin de la Table Haute. On retrouvera à nouveau Chad Stahelski à la direction et à la production du film. Cela constitue une garantie de qualité pour la direction artistique ainsi que pour les scènes de combat qui ont fait la marque de fabrique de la franchise.

Le dernier film se finissait sur la trahison de Winston (Ian McShane), qui tentait d’abattre John depuis les toits de l’hôtel Continental. On le retrouvera donc à nouveau, ainsi que Charon (Lance Reddick) qui officie en tant que concierge du sanctuaire de neutralité de la société clandestine des assassins. Et bien sur le Roi Bowery, incarné par Laurence Fishburn, qui sauve John Wick d’une mort certaine dans les dernières minutes du chapitre 3.

Le chapitre 4, qui est en ce moment en post production, a été filmé consécutivement avec le chapitre 5. Cette pratique n’est pas nouvelle, ni pour les studios de cinéma qui peuvent ainsi réaliser des économies d’échelle de production, ni pour les acteurs. En effet, Keanu Reeves et Laurence Fishburn s’étaient déjà retrouvés par le passé sur le tournage simultané des films Matrix Reloaded et Matrix Revolutions.

John Wick 4 : le casting des nouveaux venus

Parmi les nouveaux venus au générique de John Wick: Chapter 4 nous pourrons découvrir Clancy Brown, Bill Skarsgård, Rina Sawayama et Shamier Anderson. Mais puisque le film a été en partie tourne en Asie, on pourra aussi compter sur des valeurs sures du cinéma extrême oriental telles que Donnie Yen et Hiroyuki Sanada.

Donnie Yen est un acteur hongkongais connu pour ses films d’action et d’arts martiaux comme par exemple les films Ip Man. On l’a vu dans des mégas productions comme Rogue One: A Star Wars Story en 2016. Il semble reprendre un rôle identique de méchant qui avait été incarné par Mark Dacascos dans le précédent film.

Quant au japonais Hiroyuki Sanada, il a lui aussi percé à Hollywood dans des films mythiques tels que Le Dernier Samourai en 2003 ou plus récemment dans le film Mortal Kombat de 2021 sous les traits de Scorpion, ninja du clan Shirai Ryu. Information amusante pour ceux d’entre nous qui ont grandi dans les années 80, Sanada a commencé sa carrière d’acteur dans une série japonaise culte appelée San Ku Kai et diffusée sur Antenne2.

Source : Nerdist