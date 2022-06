Johnny Depp va revenir en Jack Sparrow selon cet ancien de Disney

Un ancien de Disney prend la parole anonymement – Crédit : Disney

Pendant plusieurs semaines, les regards du monde entier se tournaient vers le procès médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard. Une forme de voyeurisme selon certains avec l’étalage public de la vie privée de ces stars embourbées dans une relation toxique et chaotique. Après délibération, le comédien fétiche de Tim Burton a gagné son procès pour diffamation ! Si pendant l’audience, Johnny Depp a refusé de revenir en tant que Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, un ancien exécutif de Disney s’est exprimé à ce propos chez People. Selon cette source anonyme, l’acteur possède de grandes chances d’un comeback.

À lire > Johnny Depp remporte son procès en diffamation contre Amber Heard

Grâce au succès de Top Gun : Maverick, un retour peut se profiler

les fans demandent le retour de l’acteur ! – Crédit : Disney

Bien qu’il exprime des doutes quant à son retour, un ancien exécutif de Disney estime que Johnny Depp peut revenir dans Pirates des Caraïbes. Une information à prendre avec des pincettes. Si l’acteur sort gagnant de son procès contre Amber Heard, l’audience montre des violences réciproques. Pas sûr qu’une major hollywoodienne ait vraiment envie que son image soit mêlée à cette bataille judiciaire.

Je suis absolument convaincu que suite à ce verdict, Pirates des Caraïbes va se relancer avec le retour de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. Il y a trop de potentiel au box-office pour un personnage bien-aimé profondément ancré dans la culture Disney. Avec le producteur Jerry Bruckheimer profitant du succès massif de Tom Cruise dans Top Gun : Maverick, il y a un énorme appétit pour le retour de stars hollywoodiennes bancables dans des franchises très populaires. Un ancien cadre de Disney anonyme

Comme expliqué précédemment, cette information reste à prendre avec des pincettes. Un tel retour peut être émaillé de contestations. Depuis le verdict, les internautes se divisent en deux camps sur les réseaux sociaux. D’un côté, ceux soutenant Amber Heard, estimant que la parole d’une victime d’abus est minimisée. De l’autre, les soutiens de Johnny Depp défendant ardemment l’acteur face à un silence qu’ils dénoncent vis-à-vis des violences subies.

Finalement, seul Disney décide d’un retour de Johnny Depp en Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes reste une franchise lucrative avec un fort potentiel. Sans sa star, un nouveau film peut avoir du mal à atteindre le public. D’autant plus que des pétitions réclament le comeback de l’acteur.

Source : People