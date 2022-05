Pirates des Caraïbes : pourquoi Johnny Depp ne reviendra jamais dans la franchise ?

Les espoirs des fans resteront vains, car non, Johnny Depp ne pourra jamais reprendre son rôle iconique dans Pirates des Caraïbes. Alors que son procès l’opposant à Amber Heard tourne en sa faveur, le comédien n’est pas prêt d’enfiler le costume de Sparrow une nouvelle fois. Et ce ne sont pas les pétitions des admirateurs de la saga qui pourront y changer quelque chose. Pourtant, quelques 700 000 signatures ont été obtenues. Mais cette belle réussite ne pourra désormais plus influer sur le futur de Depp. Ce dernier a d’ailleurs confirmé lui-même cette bien triste nouvelle.

Clap final pour Johnny Depp – Crédit : Disney

Mais est-ce que la saga peut encore survivre sans l’acteur ? Même s’il est aujourd’hui complexe de donner une réponse définitive, Disney aura sans doute bien du mal à le faire accepter au public.

Pirates des Caraïbes : la suite s’écrira sans Johnny Depp

Les propos du comédien devant le tribunal sont sans équivoque. Selon sa déclaration, aucune somme d’agent ne pourra désormais le convaincre de faire son retour dans la saga. Ce dernier a donc logiquement demandé aux fans de ne plus se battre pour ce qu’il considère être une chimère. L’avocat de son ex-compagne aura tout essayé pour faire plier le comédien, en vain. A la question : « si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars et un million d’alpagas, rien au monde ne vous inciterait à revenir en arrière ? », Depp a simplement répondu par l’affirmative.

Mais la franchise peut-elle, pour autant, perdurer ? Tout dépendra des choix artistiques, du scénario, des ambitions de la production. Reprendre en ignorant le départ de Depp serait une gageure monumentale. Alors il faudra sans doute trouver « LA » bonne idée pour se tirer de ce mauvais pas annoncé. Depp sait d’ailleurs pertinemment qu’il n’a plus rien de neuf à offrir à Sparrow. Qu’importe qu’il soit dans les bonnes faveurs ou non de Disney.

Tout cela sent donc le début de la fin pour une saga devenue légendaire. Mais rien n’y changera. Une ère s’achève et le plus important pour Depp est de laver l’opprobre qui a été jetée sur son nom et sa carrière.

