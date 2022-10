Joker « Folie à Deux » : Margot Robbie adresse ses encouragements à Lady Gaga

C’est sans doute l’un des projets les plus attendus des prochains mois. En effet, le second volet de Joker promet de faire aussi bien que son prédécesseur. Même si l’arc narratif du film est encore assez mystérieux, une nouvelle de taille a été révélée depuis plusieurs mois. C’est Lady Gaga qui aura la lourde tâche de donner vie à Harley Quinn. Si la chanteuse comédienne à tous les atouts pour camper le rôle, le pari est pour le moins ardu. En effet, Margot Robbie fait figure de référence lorsqu’on parle du personnage. Mais cette dernière a tenu à encourager sa « collègue » dans cette nouvelle aventure. En effet, Robbie est très fière de voir qu’Harley Quinn est en train de prendre une place importante à l’écran.

Joker Folie à Deux : l’arrive de Lady Gaga interpelle ! – Crédit : Warner Bros Pictures

Robbie se réjouit d’ailleurs de voir la nouvelle dimension que Gaga pourra offrir à ce rôle tant convoité. Loin d’être jalouse, elle se félicite de l’arrivée de la chanteuse à l’écran dans quelques mois.

Joker « Folie à Deux » : les Harley Quinn se serrent les coudes !

« Je suis extrêmement heureuse pour elle. Mais je suis surtout fière que le personnage passe entre les mains d’une grande actrice. C’est un peu comme quand un Batman ou un Macbeth se passent le flambeau. En ce qui concerne les grands rôles féminins, cela est d’ailleurs plutôt rare. J’ai vécu la même chose en jouant Elizabeth. Je me suis dit que c’était un honneur de passer après Cate Blanchett. Harley est une figure incroyable. Et je suis persuadée qu’elle va en faire quelque chose de grandiose ! » explique ainsi Robbie à la presse. La comédienne semble donc impatiente de voir la performance de Gaga à l’écran.

La comparaison sera évidemment inévitable ! Mais si on en juge par le talent de Gaga, sa folie personnelle et sa capacité à s’approprier des personnage très forts, on peut aisément imaginer que le résultat sera largement à la hauteur. Toute l’intrigue se déroulera dans le très sombre asile d’Arkham. On a d’ailleurs appris que Jacob Lofland rejoindra la distribution. Ce dernier campera un détenu sinistre qui se liera d’amitié avec le Joker. On retrouvera également Robert De Niro et Zazie Beetz.

Joker « Folie à deux » promet donc d’être un projet d’envergure, porté par un casting très solide. Le film est pour l’heure attendu à l’automne 2024. Il faudra donc encore s’armer de patience pour découvrir le résultat final.

Source : Screenrant