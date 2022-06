Jouer sur une PS5 Slim de 2 cm d’épaisseur avec watercooling, c’est possible

Voici la première PS5 Slim au monde. Avec ses 2 cm d’épaisseur et son watercooling intégré, cette PS5 est extrêmement petite et fine, mais elle fonctionne parfaitement. Elle peut faire tourner Horizon Forbidden West sans problème.

La PS5 est actuellement la console la plus imposante du marché. Comme toutes les consoles de Sony, la PlayStation 5 aura droit à une version slim, mais probablement pas avant quelques années. En attendant, un youtubeur a eu l’idée de créer une PS5 Slim aussi performante que le monolithe qu’est la PS5.

La PS5 Slim – Crédit : DIY Perks / YouTube

Matthew Perks de la chaîne « DIY Perks » est à l’origine de ce projet très ambitieux. Il a remplacé tous les composants les plus imposants de la PlayStation 5 par des pièces plus compactes. La carte mère de la PS5 mesure environ 5,5 cm d’épaisseur avec son dissipateur thermique. Matthew Perks l’a retiré pour le remplacer par un système de watercooling.

À lire aussi > PS5 : vous devriez arrêter d’utiliser le mode repos, voici pourquoi

Cette PS5 Slim a un système de watercooling sur mesure avec un « sandwich au cuivre »

Le watercooling est très efficace pour refroidir les composants de manière compacte, mais Matthew Perks a dû trouver une solution pour se débarrasser des gros tubes de watercooling. Ils rajoutent effectivement plusieurs centimètres d’épaisseur à la carte mère alors que l’objectif est d’avoir une PS5 de 2 cm d’épaisseur.

Le youtubeur a donc fabriqué son propre système de refroidissement par eau avec des feuilles de cuivre. Il a créé un « sandwich au cuivre » avec trois feuilles d’épaisseurs différentes qui coûtent à elles seules presque autant que la PS5. Les feuilles de cuivre ont ensuite été passées au four pour les souder ensemble. Vous pouvez d’ailleurs retrouver toutes les étapes de la création de la PS5 Slim dans la vidéo ci-dessous.

Après d’autres modifications toutes aussi impressionnantes et improbables, Matthew Perks a terminé d’assembler sa PS5 Slim. Le projet lui a pris deux mois au total. La PS5 Slim a un aspect élégant et cuivré et mesure seulement une fraction de la console originale. Après quelques soucis techniques, Matthew Perks a finalement réussi à lancer Horizon Forbidden West sur sa PS5 Slim.

Grâce au watercooling, la PS5 Slim affiche des températures bien inférieures à celles de la PS5 originale. Attention cependant, la PS5 Slim est toute fine, mais elle ne fonctionnerait pas sans le gros bloc d’alimentation séparé qui contient plusieurs ventilateurs ainsi que tous les composants nécessaires pour le watercooling comme le réservoir et la pompe.

Comparaison des températures entre la PS5 Slim et la PS5 Originale – Crédit : DIY Perks / YouTube

Quoi qu’il en soit, le résultat est impressionnant. La véritable PS5 Slim ne sera probablement pas aussi fine, mais elle sera en tout cas plus compacte. D’ailleurs, Sony aurait déjà envoyé les premiers prototypes de la PS5 Pro il y a quelques mois.

Source : Kotaku