Justice League dévoilerait l’assassinat de Robin des mains du Joker

Le costume de Robin, assassiné par le Joker – Crédit : Warner Bros.

Pendant trois ans, les fans de Zack Snyder n’ont cessé de demander son montage de Justice League. Un souhait finalement exaucé par la Warner et un long-métrage à venir en 2021 sur HBO Max, service SVOD. Et alors que Zack Snyder devait uniquement utiliser les images déjà tournées, le studio a décidé de lui accorder des reshoots. Ainsi, selon le Hollywood Reporter, le budget du film est passé de 20/30 millions à 70 millions de dollars. Et après l’annonce du retour de Jared Leto en Joker, celui de Suicide Squad, CBR annonce aujourd’hui une grande nouvelle pour les fans. Zack Snyder devrait mettre en scène l’assassinat de Robin, éternel partenaire de Batman.

La mort de Robin enfin dévoilée dans Justice League ?

Le retour de Jared Leto en Joker est une bonne nouvelle pour les fans du DCEU de Zack Snyder. Le personnage est présenté comme étant l’assassin de Robin, ou Caped Crusader. Un héros mort des mains de l’antagoniste de Batman, ayant poussé Bruce Wayne à devenir plus sombre et brutal.

Si la mort de Robin n’a jamais été mise en scène, cette disparition fût rapidement évoquée. Notamment dans Suicide Squad. Il ne fait aucun doute que Zack Snyder a toujours souhaité dévoiler ce moment de la vie de Batman mais n’en a pas eu l’occasion. L’annonce de reshoots est l’occasion idéale pour le cinéaste de terminer son œuvre, et enfin dévoiler cette mort.

On peut aisément imaginer un flashback expliquant ce décès, peut-être le retour de Margot Robbie en Harley Quinn, de nouveau présente dans le Suicide Squad 2 réalisé par James Gunn. Et un autre personnage pourrait également être présent, en plus de Robin…

Deathstroke présent dans les reshoots ?

Le retour du Joker sera-t-il accompagné de l’introduction de Deathstroke ? – Crédit : Warner Bros

Car c’est la théorie avancée par ScreenRant. Celle de la venue de Joe Mangianello en Deathstroke lors des reshoots. Une théorie qui reste à prendre avec des pincettes mais laisse entendre que la Warner aurait l’envie de ressusciter la mythologie mise en place par Zack Snyder.

Avec la confirmation d’un multiverse et des millions de fans réclamant le Justice League de Zack Snyder, le studio a sans aucun doute une carte à jouer…

Crédit : CBR