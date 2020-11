Konami lance une prothèse Metal Gear Solid V en partenariat avec Open Bionics

La prothèse de Metal Gear Solid V développée par Konami et Open Bionics – Crédit : Open Bionics

Beaucoup de joueurs sauront reconnaître cette prothèse. Elle semble tout droit sortie du jeu vidéo Metal Gear Solid V : The Phantom Pain développé par Kojima et sorti en 2015. Et pour cause, cette véritable prothèse est complètement inspirée de celle que porte le célèbre Venom Snake. Kojima a annoncé dans un communiqué de presse l’avoir développée en partenariat avec Open Bionics. C’est une société britannique spécialisée dans « la transformation des handicaps en superpouvoirs ». D’ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de la prothèse bionique inspirée de Deus Ex que nous vous avions présentée en 2016. Elle avait été développée par Open Bionics en collaboration avec Razer et Eidos Interactive qui est l’éditeur de la série Deus Ex.

La prothèse de Metal Gear Solid V s’adapte sur le Hero Arm d’Open Bionics

Cette prothèse de Metal Gear Solid V s’adapte sur le dispositif Hero Arm d’Open Bionics. Celui-ci est un bras bionique doté d’une main prothétique et multiprise. Il est contrôlé par les muscles de la personne qui le porte. De plus, le Hero Arm est spécialement conçu en fonction de chaque individu dès l’âge de 8 ans. Par exemple, les enfants peuvent avoir des designs s’inspirant des films ou des super-héros tels que Iron Man, Star Wars ou même la Reine des neiges.

Le premier à avoir reçu la prothèse de Metal Gear Solid V est un Britannique de 29 ans qui s’appelle Daniel Melville. Il est né sans sa main droite et il utilise déjà le dispositif Hero Arm depuis trois ans. Étant fan de la série Metal Gear Solid, il a toujours voulu avoir la même prothèse que Venom Snake. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le résultat est vraiment impressionnant. En effet, la prothèse de David Melville ressemble en tout point à celle du jeu vidéo.

Enfin, la cofondatrice d’Open Bionics, Samantha Payne, a expliqué que les amputés du membre supérieur peuvent s’inscrire sur le site web pour obtenir un Hero Arm. Ce n’est pas la première fois que des prothèses originales sont créées. Nous vous avions déjà présenté un jeune adolescent qui construit des bras artificiels élaborés en LEGO. D’ailleurs, un tatoueur utilise même un bras mécanique transformé en machine de tatouage prothétique.

Source : CBR