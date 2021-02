Paul Walker : la BMW M1 de l’acteur de Fast & Furious vendue 500 000 dollars

Le propriétaire précédent n’avait apparemment parcouru que 80 kilomètres avec la voiture. Au total, la M1 n’a pas beaucoup été utilisée en 40 ans d’existence, puisque son compteur affiche seulement 6760 km. Son état est donc proche du neuf.

BMW M1 de Paul Walker – Crédit : bringatrailer

Il n’est pas étonnant de voir la BMW M1 de Paul Walker s’arracher à un prix d’or. La disparition accidentelle de l’acteur en 2013 a ému ses fans. Fast & Furious 7 était alors en cours de tournage, les réalisateurs ont alors dû faire apparaître Paul Walker en images de synthèse.

Sa voiture a été vendue sur le site d’enchères américain Bring A Trailer. Cette M1 a une longue histoire documentée. Importée aux États-Unis, elle a fait partie d’une collection privée en Géorgie jusqu’en 1995. En 2011, un collectionneur texan achète la voiture avant qu’elle ne fasse son chemin dans la collection AE Performance, copropriété de Walker et Rodas. L’ancien propriétaire avait ensuite acquis la voiture en 2014.

La BMW M1 est une voiture très puissante

Cette M1 a été modifiée au début des années 1980 par le concessionnaire allemand BMW AHG, qui a utilisé un kit de carrosserie Procar, des jantes BBS, une peinture BMW Motorsport tricolore et des sièges en cuir. De plus, on trouve également quelques améliorations sur le moteur, un M88 inline-6 de 3,5 litres. La puissance du moteur central est donc passée de 277 chevaux à environ 350. Toute cette puissance est envoyée aux roues arrière par une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

La M1 avait été développée par BMW comme modèle d’homologation pour les courses de voitures de sport du groupe 5 de la FIA. Des variantes de route et de course ont été produites simultanément, et environ 450 unités ont été construites au total. L’identité du nouveau propriétaire est inconnue. Seul son pseudo « cmack10 » apparaît sur le site de Bring A Trailer. Il aurait remporté la vente au prix de 500 000 dollars après pas moins de 20 enchères. C’est plus de deux fois le prix de la plaque d’immatriculation « O10 » de 1902, vendue plus de 143 000 euros aux enchères.

