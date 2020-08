La Casa De Papel : pourquoi le Professeur voulait-il braquer la Fabrique Nationale de la Monnaie ?

Le Professeur a braqué la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre d’Espagne dans les deux premières saisons de La Casa De Papel pour plusieurs raisons. Sa motivation première n’était pas l’argent, mais quelque chose qui signifie bien plus pour lui.

Le personnage le plus important de la série est sans aucun doute le Professeur. Véritable génie du crime, il a mené à bien un premier braquage dans les saisons 1 et 2 de La Casa De Papel. La cible de ce braquage était la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre d’Espagne. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’a pas braqué cette institution monétaire dans le seul but d’imprimer 2,4 milliards d’euros en une dizaine de jours. En effet, il était surtout motivé par « l’art du braquage » en lui-même ainsi que d’autres raisons.

La motivation du Professeur pour ce braquage remontait à sa jeunesse

Le Professeur a passé plusieurs années à planifier le braquage de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre d’Espagne jusque dans les moindres détails. Presque tous les aspects du braquage ont soigneusement été pensés : la riposte des forces de l’ordre, le comportement des membres de son équipe, la réaction des otages, etc. Son plan contenait même des solutions de secours au cas où quelque chose ne se déroulait pas comme prévu.

D’ailleurs, l’idée du braquage ne venait pas de lui, mais de son père décédé. Ce dernier avait braqué une banque dans l’espoir d’avoir assez d’argent pour envoyer son fils alors très malade se faire soigner aux États-Unis. Braquer la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre était donc un moyen pour le Professeur de rendre hommage à son père.

Enfin, le Professeur a toujours justifié le braquage en disant qu’il ne volait pas l’argent, mais qu’il le redistribuait en faisant marcher l’économie mondiale lorsqu’ils se sont échappés aux quatre coins du globe. Au début de la saison 3, il a même distribué aux madrilènes 140 millions de billets de 50 € et de 100 € en les faisant tomber directement du ciel. La saison 4 de La Casa De Papel a été diffusée sur Netflix le 3 avril dernier. Le tournage de la saison 5 vient, quant à lui, de débuter. Les fans sont déçus car ils s’attendaient à voir une sixième saison comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, mais Netflix a officiellement confirmé la fin de sa série phare sur Twitter.

