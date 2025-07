La Chine dévoile le premier robot humanoïde à autonomie énergétique totale

Avec le Walker S2, la société chinoise UBTECH vient de franchir une étape majeure dans le domaine de la robotique. En effet, ce robot humanoïde est capable d’accomplir une tâche jusqu’ici réservée aux humains. Il peut changer sa propre batterie sans aucune aide extérieure.

Une véritable révolution dans la gestion énergétique

Traditionnellement, les robots, même les plus avancés, restent dépendants de l’homme pour leur recharge et la maintenance de leurs systèmes d’alimentation. UBTECH a changé la donne en dotant le Walker S2 de la capacité à détecter seul une baisse d’énergie, puis à remplacer sa batterie via une station spécialement conçue. Ce processus, entièrement autonome, élimine le besoin d’une intervention humaine, permettant une activité continue sans interruption.

En effet, le Walker S2 est équipé de deux batteries lithium-ion de 48 volts. Celles-ci lui permettent soit de se déplacer pendant deux heures, soit de rester actif en mode stationnaire pendant quatre heures. Une recharge complète prend seulement 90 minutes. Mais la véritable apport, c’est qu’il est capable d’analyser en temps réel sa consommation, ses priorités de mission et son niveau de charge. Grâce à cette évaluation constante, le robot décide de manière autonome du moment optimal pour procéder à un remplacement de batterie.

Lorsque cela devient nécessaire, il se dirige vers sa station, se place précisément, puis retire la batterie usée de son dos à l’aide de ses bras articulés. Il la dépose soigneusement à l’endroit prévu avant d’en insérer une nouvelle, tout aussi délicatement. Le tout s’effectue avec une précision quasi chirurgicale.

Une conception pensée pour les environnements humains

Le Walker S2 présente un gabarit proche de celui d’un adulte de petite taille, avec une taille de 1,62 mètre pour 43 kilos. Sa morphologie facilite son intégration dans des espaces conçus pour les humains, comme les usines, les centres commerciaux et les lieux publics. Il est doté de 20 articulations mobiles, leur permettant d’agir avec une grande souplesse. Il est également capable de se connecter en Wi-Fi ou via Bluetooth, ce qui facilite son intégration dans des réseaux intelligents.

En milieu industriel, un robot capable d’assurer sa propre maintenance énergétique pourrait fonctionner en continu, et augmenter par conséquent la productivité. Dans des lieux accueillant du public, il pourrait fournir une assistance et des informations jour et nuit, sans interruption.

Source : SciencePost

