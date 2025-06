Tron 1, le robot chinois qui tient debout partout : ses secrets révélés

Un robot. Un camion en marche. Zéro chute.

Depuis son lancement, Tron 1 s’est affirmé comme une plateforme sophistiquée destinée à la recherche en robotique humanoïde. Ce robot est pensé pour s’adapter à divers terrains, grâce à ses pieds interchangeables et à son système de mouvement intelligent qui ajuste automatiquement ses paramètres en fonction des surfaces rencontrées.

La dernière vidéo partagée par LimX Dynamics, une entreprise chinoise spécialisée dans la robotique avancée, et notamment dans le développement de robots humanoïdes, illustre cette performance de manière saisissante. Sans aucune assistance externe, Tron 1 reste stable malgré les freinages brusques, les accélérations soudaines et les virages d’un camion en marche. Cette capacité témoigne de son aptitude à évoluer dans des contextes réels et imprévisibles, où la stabilité et la réactivité sont essentielles.

Ce que vous devez savoir sur les capacités uniques de Tron 1

Sur le plan technique, Tron 1 est conçu pour être à la fois flexible et évolutif. Il intègre un kit de développement logiciel ouvert (SDK) et propose une interface matérielle complète. Le robot est également compatible avec des environnements de simulation comme Mujoco, Gazebo et Isaac de NVIDIA, permettant un passage rapide entre les tests virtuels et les essais en conditions réelles grâce à une fonctionnalité Sim2Real en un clic.

L’environnement logiciel, conçu pour être accessible, permet une intégration directe avec Python, ce qui le rend plus simple à utiliser que d’autres plateformes nécessitant la maîtrise de langages complexes. Des exemples de code et une documentation claire permettent aux équipes de se lancer rapidement dans la mise en œuvre de leurs projets robotiques.

Tron 1 ne se limite pas à la locomotion. Ses multiples ports d’extension lui permettent d’être enrichi par des capteurs LiDAR, des caméras, des bras robotisés et encore des outils de vision avancée. Cela en fait une base idéale pour des applications en logistique, industrie, santé et enseignement. Grâce à cette architecture ouverte, les chercheurs peuvent expérimenter des algorithmes avancés de contrôle du mouvement, de planification et d’apprentissage automatique.

Source : Innovant