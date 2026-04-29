French Days Dreame : jusqu’à 300 € de remise sur les robots aspirateurs, les Air Fryer et les robots tondeuses !

À l’occasion des French Days 2026, Dreame, l’un des leaders mondiaux des appareils intelligents pour la maison, lance une sélection de promotions sur l’ensemble de sa gamme maison et jardin, avec des remises allant jusqu’à 300 € !

Dreame s’est imposé en quelques années comme l’un des acteurs les plus sérieux du marché des appareils d’entretien intelligents. Fondée en 2017 et forte de plus de 150 brevets, la marque chinoise a construit sa réputation sur des moteurs haute vitesse, une navigation SLAM précise et des technologies d’aspiration et de lavage qui rivalisent directement avec les références établies du secteur. Ses robots aspirateurs laveurs et ses aspirateurs balais figurent régulièrement dans les sélections des meilleures alternatives aux géants du marché.

La gamme 2026 pousse encore plus loin l’intégration de l’intelligence artificielle dans les appareils du quotidien : renettoyage assisté par IA, détection de la saleté en temps réel, lavage des serpillières à très haute température, franchissement d’obstacles amélioré. Des fonctionnalités qui étaient encore réservées aux modèles les plus onéreux il y a deux ans, et qui deviennent progressivement accessibles grâce à des promotions comme celles des French Days qui commencent aujourd’hui !

Le L40s Pro Ultra et le H15 Pro Heat : les deux offres phares à ne pas rater

L’aspirateur laveur L40s Pro Ultra

Le L40s Pro Ultra est affiché à 569 € au lieu de 749 € jusqu’au 5 mai 2026. Ce robot aspirateur laveur développe une puissance d’aspiration Vormax de 19 000 Pa, associée à la brosse duo démêlante HyperStream pour éliminer poussières, poils et cheveux sans intervention manuelle. Son système EasyLeap lui permet de franchir des obstacles jusqu’à 40 mm, ce qui le rend particulièrement à l’aise dans les intérieurs avec seuils ou tapis épais. Les fonctions de renettoyage et relavage assistés par IA détectent automatiquement les zones insuffisamment nettoyées et y reviennent sans que vous ayez à intervenir. À 569 €, c’est l’une des offres les plus solides du moment sur ce segment.

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L’aspirateur laveur H15 Pro Heat

L’aspirateur laveur H15 Pro Heat passe quant à lui à 469 € au lieu de 599 € jusqu’au 12 mai 2026. Sa principale caractéristique est son système ThermoRinse qui lave les sols à l’eau chaude à 85 °C, pour une efficacité bien supérieure à un lavage à froid sur les taches grasses ou incrustées. Son bras robotisé AI DescendReach GapFree assure un nettoyage précis jusque dans les rebords et sous les meubles, avec une portée à plat de 180°. La brosse est nettoyée par immersion à 100 °C puis séchée automatiquement à 90 °C après chaque utilisation. Avec 72 minutes d’autonomie et un racleur TangleCut anti-enchevêtrement, c’est un aspirateur laveur pensé pour un usage quotidien intensif.

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D’autres offres Dreame à découvrir pendant les French Days

Les deux produits phares ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Dreame propose du 29 avril jusqu’au 12 mai une large sélection de promotions sur l’ensemble de sa gamme : robots aspirateurs laveurs, aspirateurs laveurs sol, purificateur d’air, Air Fryer et robots tondeuses sont également concernés, avec des remises allant jusqu’à 300 €. L’ensemble des offres est disponible sur le site officiel dreame.tech et chez les revendeurs partenaires participants.



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