iPhone : libérez de l’espace de stockage grâce à cette astuce simple et efficace

Votre iPhone est saturé ? Les photos, vidéos, GIF et autres fichiers que vous recevez dans Messages s’enregistrent automatiquement sur votre téléphone. Voici comment faire le ménage pour récupérer de l’espace de stockage.

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Il existe de nombreuses astuces qui permettent de libérer de l’espace sur votre iPhone. Si vous ne le saviez pas, l’application Messages enregistre automatiquement les pièces jointes que vous recevez. Photos, vidéos, GIF et fichiers occupent la mémoire de votre smartphone même si vous n’aviez pas l’intention de les conserver. Dans ce tutoriel, on vous explique comment procéder pour effacer ces pièces jointes et récupérer facilement de l’espace.

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iPhone : comment supprimer les fichiers reçus dans Messages ?

L’iPhone détecte automatiquement les fichiers volumineux que vous avez reçus dans Messages, ce qui vous permet de les supprimer facilement.

Ouvrez les Réglages , section Général .

, section . Accédez au menu Stockage iPhone .

. Faites défiler jusqu’à la section Recommandations .

. Sélectionnez Examiner les pièces jointes volumineuses .

. Faites glisser un élément vers la gauche et appuyer sur Supprimer .

. Vous pouvez aussi procéder à une suppression en masse : appuyez sur Modifier, sélectionnez les éléments à effacer et appuyez sur l’icône Corbeille.

Alternativement, il est possible de supprimer les pièces jointes directement dans une conversation sans passer par les Réglages :

Ouvrez la discussion dans l’app Messages .

. Appuyez sur le nom du contact ou le nom du groupe.

Appuyez sur Photos ou Liens pour accéder aux pièces jointes.

ou pour accéder aux pièces jointes. Procédez à la suppression : cliquez sur Modifier, sélectionnez les éléments à effacer et appuyez sur l’icône Corbeille.

Plutôt que d’avoir à réaliser ces manipulations régulièrement, vous pouvez aussi configurer Messages pour que l’app supprime automatiquement les anciennes conversations et leurs pièces jointes après une certaine période.

Ouvrez Réglages > Messages .

> . Appuyez sur Conserver les messages .

. Sélectionnez la durée de conversation (30 jours, 1 an, indéfiniment)

En choisissant 30 jours ou 1 an, les messages et leurs pièces jointes seront automatiquement supprimés une fois la période dépassée.