WhatsApp va bientôt cesser de fonctionner sur ces smartphones Android

WhatsApp va bientôt abandonner les smartphones qui tournent sur des versions vieillissantes d’Android. Les utilisateurs concernés devront mettre à niveau le système d’exploitation ou changer de téléphone pour continuer à utiliser la messagerie.

Régulièrement, WhatsApp relève ses exigences, rendant de nombreux smartphones incompatibles. A compter du 8 septembre prochain, la célèbre messagerie instantanée fonctionnera exclusivement sur les appareils tournant sous Android 6.0 ou une version plus récente du système d’exploitation. Cela exclut de fait les téléphones dotés d’Android 5.0 et 5.1 qui étaient encore pris en charge jusqu’ici.

Android 5.0 et 5.1 ne sont plus compatibles avec WhatsApp

En théorie, cette énième transition forcée devrait avoir des conséquences limitées dans nos contrées. Et pour cause, ces anciennes moutures sont surtout utilisées dans des pays comme l’Inde, le Brésil, le Pakistan ainsi que dans certaines régions d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. Comme le révèle WABetaInfo, Meta a déjà commencé à afficher une notification chez les usagers concernés, les informant que l’application ne sera bientôt plus utilisable.

WhatsApp to drop support for older Android versions in September 2026!



Starting September 8, 2026, WhatsApp will drop support for versions older than Android 6.https://t.co/gHoijrU7Yu pic.twitter.com/qltgxY9kXV — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 26, 2026

Cette décision s’explique notamment par l’intégration de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp (comme les futures bulles flottantes de notifications) qui sont incompatibles avec les versions les plus anciennes d’Android. Meta relève régulièrement les exigences minimales afin de garantir la stabilité, la sécurité et la compatibilité de son app avec ses dernières options. Si vous utilisez encore Android 5.0 ou 5.1, deux options s’offrent à vous pour continuer à utiliser WhatsApp :

Mettre à jour le système d’exploitation vers une version plus récente.

Opter pour un smartphone plus récent qui tourne au moins sous Android 6.0.

A lire aussi > WhatsApp prépare une formule premium : mais qui va payer pour ça ?

Pour éviter toute perte d’historique, il est vivement recommandé de sauvegarder vos conversations avant la date limite. Vous pourrez ainsi les restaurer facilement par la suite. Il est possible d’effectuer une sauvegarde sur Google Drive ou d’opter pour une copie locale que vous pourrez transférer manuellement sur votre nouveau téléphone.

Quant aux utilisateurs Apple, ils sont (pour le moment) épargnés. Sur iPhone et iPad, la configuration minimale requise pour WhatsApp reste fixée à iOS 15.1 et iPadOS 15.1.