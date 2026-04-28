Gemini va vous aider avant même que vous ne le demandiez

Google prépare une fonctionnalité proactive pour Gemini. Celle-ci analyse vos notifications, le contenu de votre écran et les applications de votre choix pour vous fournir des suggestions personnalisées.

Google peaufine régulièrement son application mobile Gemini. Cette fois-ci, le poids lourd de l’IA met en place un assistant personnel capable de distiller des suggestions de manière autonome. C’est en fouillant dans la version 17.18 bêta de l’app Google que 9To5Google a découvert des preuves tangibles de ce futur outil nommé “Proactive Assistance”. Celui-ci succède à Gemini Live déjà capable d’interagir avec les applications Google.

Les chaînes de caractères dévoilées permettent d’en savoir plus sur cette nouvelle fonction. Vous aurez la possibilité de “choisir les applications, comme Gmail et Google Agenda” que l’assistant pourra exploiter “pour vous faire des suggestions”. En dehors des données des applications, il pourra également analyser “ce qui s’affiche sur votre écran” ainsi que “vos notifications”. L’activation de l’assistance proactive et le choix des apps autorisées se font dans le menu des paramètres Gemini.

Gemini app preps ‘Proactive Assistance’ and new Gemini voices https://t.co/hMNjFCXkWo by @technacity — 9to5Google (@9to5Google) April 27, 2026

Gemini va se doter d’un assistant proactif

Son objectif ? Proposer des suggestions pertinentes en fonction de vos activités – rappels, actions contextuelles ou informations rapides – qui apparaissent au bon moment sans que vous ayez à les chercher. Lors de la conférence Google I/O 2025, Google avait donné un exemple concret. Gemini consulte votre agenda, repère un examen à venir, puis vous envoie une notification contenant un lien vers un quiz d’entraînement généré sur mesure.

Concernant la confidentialité de l’outil, toutes les données sont traitées localement, les informations étant stockées dans un environnement privé et chiffré. On ne sait pas encore quand Google prévoit de déployer cette fonctionnalité en version stable. Vu son niveau de développement actuel, cela ne devrait plus tarder.

Reste à voir si cette fonctionnalité de Gemini sera réellement utile. On peut toutefois craindre que l’IA, déjà très présente dans nos vies connectées, devienne encore plus envahissante avec ce type d’outil.