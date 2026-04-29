Android 17 : la bêta s’ouvre à Xiaomi, voici les modèles compatibles

Le programme bêta d’Android 17 est désormais accessible sur les smartphones Xiaomi, permettant à de nouveaux usagers de découvrir le nouvel OS en avant-première. Voici les modèles éligibles et les informations à connaître avant de faire le grand saut.

Le lancement de la version stable d’Android 17 devrait débuter dans quelques semaines, le coup d’envoi étant attendu lors de la conférence Google I/O (19 et 20 mai). En attendant, les utilisateurs peuvent déjà commencer à apprivoiser les nouveautés du futur OS en s’inscrivant au programme bêta. Ce dernier ne se cantonne plus aux smartphones Pixel, d’autres marques étant désormais éligibles à l’instar de Motorola, OnePlus, OPPO et maintenant Xiaomi.

Le constructeur vient de révéler les quatre modèles qui peuvent apprivoiser dès aujourd’hui le nouveau système d’exploitation sur la surcouche HyperOS : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 15T Pro. D’autres modèles devraient devenir éligibles au fil du temps.

Avant de vous lancer, notez bien qu’il s’agit d’une bêta qui est par nature instable. Vous pourriez rencontrer des bugs, des chutes de performances et des fonctionnalités qui ne marchent pas comme prévu. Il est donc déconseillé de l’installer sur votre smartphone principal.

Autre précision importante : flasher la ROM entraîne la suppression de toutes les données de l’appareil. “Nous recommandons à tous les participants d’effectuer une sauvegarde complète de leurs données au préalable”, conseille Xiaomi.

Comment télécharger Android 17 Bêta sur votre smartphone Xiaomi ?

Notez enfin que vous devez mettre à niveau votre smartphone vers une version spécifique qui prend en charge le programme bêta d’Android 17 :

Xiaomi 17 : OS3.0.301.0.WPCMIXM

OS3.0.301.0.WPCMIXM Xiaomi 17 Ultra and Leica Leitzphone powered by Xiaomi : OS3.0.9.0.WPAMIXM

OS3.0.9.0.WPAMIXM Xiaomi 15T Pro : OS3.0.11.0.WOSMIXM

Ces précisions faites, voici comment procéder pour accéder à la bêta sur votre Xiaomi :

Téléchargez la ROM sur ce lien.

Copiez le fichier ZIP de mise à jour dans le Gestionnaire de fichiers >Téléchargements .

. Ouvrez les Paramètres , section À propos du téléphone

, section Appuyez sur Xiaomi HyperOS en haut de la page

en haut de la page Tapotez 10 fois Xiaomi HyperOS .

. Appuyez sur les trois points puis sélectionnez Choisir le package de mise à jour .

. Sélectionnez le fichier de mise à jour de la ROM que vous venez de télécharger.

En cas de problème, une solution de secours existe. Xiaomi met à disposition des ROM de restauration permettant de revenir à une version stable d’Android si nécessaire.