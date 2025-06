Crise imminente dans l’automobile : la Chine serre l’étau, les géants américains s’alarment

© Envato

La Chine fait trembler l’industrie automobile

L’industrie automobile mondiale fait face à une nouvelle menace sérieuse : une rareté imminente d’aimants permanents, cruciaux dans la fabrication de véhicules modernes. Ces composants, produits principalement à partir de terres rares en provenance de Chine, sont au cœur d’une crise d’approvisionnement qui pourrait éclater dans les prochaines semaines, selon des sources relayées par l’agence Reuters.

Cette tension découle des récentes décisions du gouvernement chinois, qui a imposé des restrictions à l’exportation de ces matériaux stratégiques. Les constructeurs automobiles, déjà confrontés à des défis liés à la transition énergétique et à la chaîne d’approvisionnement mondiale, redoutent maintenant de voir leur production ralentie, voire stoppée dans certains cas.

Terres rares : l’industrie automobile roule vers l’incertitude

Les aimants permanents à base de terres rares sont omniprésents dans les véhicules, qu’il s’agisse des moteurs électriques, des systèmes de freinage ABS, des transmissions, des alternateurs et encore des composants électroniques comme les haut-parleurs, les capteurs de sécurité et l’éclairage. Cette dépendance à ces matériaux les rend d’autant plus vulnérables à tout déséquilibre dans leur distribution mondiale.

L’Alliance for Automotive Innovation, représentant notamment General Motors, Toyota, Volkswagen et Hyundai, a tiré la sonnette d’alarme dans une lettre adressée au gouvernement américain début mai. Elle y exprime une inquiétude croissante face au risque de perturbation du secteur, appelant à une réaction rapide pour éviter des conséquences industrielles majeures.

Le monopole chinois est incontestable

La Chine assure près de 90 % du traitement mondial des terres rares et contrôle presque la totalité de la chaîne de fabrication des aimants à usage industriel. Avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles exigeant une licence d’exportation, Pékin resserre encore davantage son emprise sur ce marché.

Dans un contexte de tensions commerciales persistantes, notamment entre la Chine, les États-Unis et le Canada, cette dépendance est désormais perçue comme un talon d’Achille stratégique. L’approvisionnement en néodyme, terbie et dysprosium, éléments indispensables aux technologies embarquées et aux performances des moteurs électriques, est devenu un enjeu géopolitique majeur.

Source : Terra Auto avec L’Annuel de l’Automobile