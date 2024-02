Cette baisse de prix sur la PS5 Slim ne durera pas : voici comment en profiter avant tout le monde

Vous attendiez une baisse de prix de la PS5 avant de vous la procurer ? Et bien, c’est peut-être le bon moment pour faire votre achat. En effet, la PlayStation 5 Slim est actuellement à 474,99 € au lieu de 549 € chez de nombreux revendeurs, dont Amazon et la Fnac.

Actuellement, la PS5 Slim (Standard) est en promotion chez de nombreux revendeurs spécialisés. La console de Sony est disponible au prix de 474,99 € au lieu de 549 €, soit une promotion de 75 euros. Une réduction non-négligeable si vous êtes à la recherche de la PlayStation 5. De plus, cette offre est disponible chez Amazon comme à la Fnac. Mais il est également possible de bénéficier de ce bon plan chez d’autres enseignes comme Cdiscount ou Boulanger. En bref, vous avez l’embarras du choix. Mais attention, les stocks sont limités, donc n’attendez pas trop avant de réaliser votre achat !

PS5 Slim Standard : la meilleure console Next-Gen

La PlayStation 5 Slim remplace progressivement la version FAT depuis sa sortie le 23 novembre 2023. Elle reprend les éléments de la première génération tout en gommant certains défauts de cette dernière. De plus, comme son nom l’indique, elle est plus compacte et plus légère. Cependant, rassurez-vous, cette PS5 Slim possède toujours un lecteur CD. Une option essentielle, si vous aimez vous procurer des jeux physiques.

Sinon, plus dans le détail, sa capacité de stockage est supérieure avec 1 To contre 825 Go par le passé. Ensuite, elle offre toujours de superbes graphismes avec notamment le ray-tracing et son affichage en 4K jusqu’à 120 fps. D’ailleurs, on trouve toujours un connecteur USB et un port HDMI 2.1 pour brancher la console à un téléviseur compatible. En effet, il faut posséder une TV adéquate pour profiter de toute la puissance de la machine de Sony. Pour finir sur cette partie, l’audio 3D est toujours de la partie.

Enfin, n’oublions pas l’autre avantage de la PS5 sur sa concurrente la Xbox Series X, elle possède un excellent catalogue d’exclusivités. En effet, le dernier Marvel’s Spider-Man 2 ou le prochain Final Fantasy 7 Rebirth sont exclusifs à la console Sony. Si vous ne savez pas quel jeu acheter avec votre PlayStation, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs titres du moment. En résumé, ce n’est pas pour rien que la PS5 a écrasé la console de Microsoft en matière de ventes.