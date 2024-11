La fonction Game Boost de la PS5 Pro ne tient pas toutes ses promesses

Sony

La PlayStation 5 Pro est l’événement Tech et jeu vidéo de cette rentrée 2024. Après des mois de rumeurs sur son design et ses performances, la nouvelle console de Sony est disponible depuis le mois de septembre, mais son prix a refroidi de nombreux joueurs, certains se demandant même si ses performances justifiaient une telle hausse de prix. En effet, la version estampillée Pro de la PS5 coûte près de 800€, soit 250€ de plus par rapport à la version originale. D’autant plus que la liste des jeux optimisés pour cette version Pro n’a pas été diffusée immédiatement, laissant planer le suspens.

Bref, entre bonnes et mauvaises surprises, le lancement de la PS5 Pro ne s’est pas fait sans rebondissements.

Ce qui était prévu VS réalité

Selon les promesses de Sony, la PS5 Pro devait proposer une avancée considérable en matière de capacités graphiques par rapport à sa prédécesseuse, soit 45% de performances supplémentaires, capables de faire tourner les jeux en résolution 4K à 60 images par seconde. Ces améliorations étaient dues notamment au système Game Boost, un mode de compatibilité spécifique.

Selon les experts de la chaîne Digital Foundry, cette promesse de 45% d’amélioration n’est pas tenue… Les fonctionnalités du système n’atteignent que 30 à 35% tout au plus pour les titres qui n’ont pas été “optimisés”. Cette limitation technique pourrait s’expliquer par la bande passante mémoire en décalage par rapport au contrôleur mémoire. L’augmentation de la bande passante mémoire et du contrôleur mémoire permet au GPU de mieux gérer le cache et donc les résolutions élevées. Cela signifie que la PS5 Pro serait capable de mieux gérer une résolution de 1080p à 120 FPS qu’une 4K à 60 FPS.

Il semblerait, par contre, que les jeux optimisés soient mieux pris en charge en termes de performances techniques et visuelles.