Sony confirme que 50 jeux seront optimisés pour la PS5 Pro lors de son lancement

Alors qu’il ne reste que 2 jours avant la date de sortie officielle de la PS5 Pro, Sony dévoile la liste des 50 jeux qui seront optimisés pour la nouvelle console, 45% plus puissante que la PS5 qui date de 2020.

Depuis que la nouvelle console a été présentée début septembre, les rumeurs vont bon train quant au nombre de jeux optimisés pour elle. Au départ, il était annoncé que peu de jeux seraient compatibles avant de passer au chiffre de “40 à 50 jeux optimisés” dès la sortie de la PS5 Pro.

Il y a quelques semaines, 20 jeux étaient dévoilés officiellement, et parmi les titres les plus attendus, on pouvait retrouver Alan Wake 2, Stellar Blade, Star Wars Jedi : Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, Resident Evil Village et Resident Evil 4, et Dragon Age : The Veilguard.

Ces correctifs d’amélioration permettront généralement d’améliorer les performances et la qualité de l’image dans son ensemble, offrant des taux de rafraîchissement de 60 à 120 images par seconde. La PS5 Pro utilisera également le système PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), une solution de résolution dynamique comme le DLSS de Nvidia, qui permet de conserver des images et des performances nettes et fluides pendant le jeu.

Quelle est la liste complète des jeux optimisés pour la PS5 Pro ?

Dans un article sur le blog officiel de PlayStation, Sony confirme que plus de 50 jeux recevront des patchs d’amélioration pour fonctionner de manière optimale sur la PS5 Pro.