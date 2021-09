La NASA va détourner un astéroïde, le Bluetooth audio sur Nintendo Switch, Netflix offre un jeu de cartes, le récap’

La Nasa lancera sous peu la mission DART afin de détourner un astéroïde, le Bluetooth audio est enfin pris en charge nativement sur la Nintendo Switch, Netflix offre un jeu de cartes Sex Education, c’est le récap’ du jour.

La NASA lancera sous peu la mission DART

La NASA a décidé de tester la mission DART pour Double Asteroid Redirection Test, qui consiste à envoyer un vaisseau s’écraser sur Didymos, un astéroïde connu et ne représentant pas de danger dans le siècle à venir. En réalité, ce n’est pas l’astéroïde qui sera visé directement, mais la petite lune qui l’accompagne. Le vaisseau, de petite taille, sera lancé à plus de 23 000 km/h ce qui devrait provoquer un impact équivalent à l’explosion de trois tonnes de TNT. La mission qui aura pour but de vérifier la viabilité d’un impacteur cinétique devrait décoller en novembre de cette année.

La lune ciblée vue de Didymos. Crédit : ESA

La Nintendo Switch supporte enfin nativement le Bluetooth audio, à certaines conditions

C’est sur Twitter que Nintendo a annoncé l’arrivée du support natif des casques Bluetooth. Avec la dernière mise à jour disponible (13.0.0), la firme nippone s’est enfin décidée à permettre aux utilisateurs de connecter leur enceinte, leur casque ou leurs écouteurs sans fil à leur Nintendo Switch. Nintendo a aussi précisé deux points importants sur le fonctionnement de l’audio Bluetooth : vous ne pouvez connecter que deux manettes sans fil quand vous utilisez l’audio Bluetooth et ce-dernier est automatiquement désactivé quand votre console est en mode sans fil local.

Nintendo Switch – Crédit : Alexandr Sadkov / Unsplash

Netflix propose un jeu de cartes aux couleurs de Sex Education

Sex Education aborde la sexualité des jeunes adolescents sans tabou ou rejet, avec la différence comme maître-mot. Alors que la série reprend le 17 septembre, Netflix a décidé d’offrir un jeu de cartes en son honneur et à son image. Le service de streaming propose de récupérer gratuitement le jeu sur le site de sexeducation.fr entre le 17 et le 19 septembre, tous les jours à 17 heures. Cette initiative semble avoir pour buts de « se jouer des tabous comme les personnages de Sex Education » et de « s’affirmer sans avoir peur du regard des autres » peut-on lire sur le site.

