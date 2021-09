Sex Education : récupérez gratuitement votre jeu de cartes de la série Netflix

Votre jeu de cartes à récupérer gratuitement ! – Crédit : Netflix

Netflix célèbre la rentrée avec beaucoup d’événements et autres cadeaux pour ses abonnés. Le 25 septembre, le service lance TUDUM, l’occasion de dévoiler des images et autres vidéos de ses projets à venir. Plusieurs célébrités répondent présent comme Charlize Theron, Idris Elba ou encore le casting de Stranger Things. Et en septembre, Netflix propose également une flopée de nouveaux films, des séries, documentaires… Parmi eux, on trouve Sex Education, dont la troisième saison est attendue par beaucoup de spectateurs dans le monde. Pour l’occasion, le service de streaming vous propose de récupérer gratuitement votre jeu de cartes !

Récupérez votre jeu de cartes entre le 17 et le 19 septembre

Déjà 3 saisons pour Sex Education et la série Netflix ne veut aucun tabou ! C’est dans cet esprit que le service de streaming propose gratuitement un jeu de cartes à retrouver sur le site sexeducation.fr. 55 000 jeux sont disponibles et peuvent être récupérés entre le 17 et le 19 septembre. Tous les jours à 17 heures, 15 000 unités seront disponibles.

Le jeu se compose de 52 cartes et 4 jokers, se destine à entre 2 et 6 joueurs à partir de 16 ans.

Qu’on ait 17 ou 40 ans, c’est pas toujours simple de se poser les bonnes questions, de se livrer en toute confiance et d’écouter vraiment. Avec le jeu Sex Education, et si on s’affirmait sans avoir peur du regard des autres ? Si on s’aimait un peu plus ? Si on parlait vraiment de sexe, de ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas ? Et si, comme les personnages de Sex Education, on se jouait des tabous ?

La saison 3 de Sex Education se rapproche

C’est le 17 septembre prochain que Sex Education reprend sur Netflix pour une troisième saison. L’occasion pour la série de reprendre là où certaines questions étaient restées en suspens. Asa Butterfield, l’interprète d’Otis Milburn, avait révélé qu’un saut dans le temps est au programme pour cette saison 3.

Bien évidemment, les spectateurs retrouveront tous les autres personnages de la série. Maeve, Otis, Eric, Lily, Aimee… L’occasion de nouvelles histoires abordant la sexualité des jeunes adolescents sans tabou ou rejet, avec la différence comme maître-mot. L’une des raisons du succès de Sex Education.