La Switch 2 se profile : rétrocompatibilité totale et écran 1080p au menu ?

Nintendo Switch

Avis aux fans de Nintendo, la Nintendo Switch 2 pourrait bien se profiler à l’horizon. Si les rumeurs s’avèrent exactes, cette nouvelle console s’annonce comme une évolution prometteuse de son aînée, plutôt qu’une révolution totale.

Une Nintendo Switch 2 plus « discrète » qu’anticipé ?

Au menu des améliorations, un écran plus grand et surtout, plus performant, capable d’afficher des jeux en 1080p (contre 720p aujourd’hui). Adieu la pixellisation, bonjour la finesse d’image ?

Les Joy-Con, eux aussi, passeraient à la vitesse supérieure avec un nouveau système d’attache magnétique : fini les galères pour insérer les manettes, un aimant puissant s’en chargerait désormais. En revanche, cela signifie que les Joy-Con actuels ne seront pas compatibles, et ça, c’est bien dommage.

Mais les nouveautés les plus intrigantes se situent peut-être du côté des boutons. Les gâchettes troqueraient leur plastique pour du métal, gage de durabilité. Et surprise, deux nouveaux boutons feraient leur apparition sur les Joy-Con, un de chaque côté. Leur fonction reste encore un mystère. Un bouton multifonction supplémentaire viendrait également s’ajouter sous le bouton Home du Joy-Con droit.

Côté compatibilité, rassurez-vous, vos jeux Switch actuels ne seraient pas oubliés. La Switch 2 est annoncée comme totalement rétrocompatible, aussi bien avec les cartouches qu’avec les versions dématérialisées. Vos Joy-Con et Pro Controller préférés resteront également compatibles, même si l’utilisation des Joy-Con en mode portable pourrait être restreinte par le nouveau système d’attache.

La station d’accueil, quant à elle, ne devrait pas subir de bouleversements majeurs en termes de fonctionnement. Un support métallique pour un meilleur ajustement de l’angle et une compatibilité avec la 4K seraient toutefois au programme.

N’oublions pas cependant que pour l’heure, il s’agit toujours de rumeurs. Nintendo n’a encore rien officialisé, et on se souvient encore de la prédiction ratée de Gameshark AI concernant la date de sortie de la console.