La nouvelle Citroën ë-C3, l’électrique la plus abordable du marché

Citroën frappe fort avec la ë-C3 Autonomie Urbaine. Cette citadine est proposée à un tarif sous la barre des 16 000 euros après bonus écologique. Cela en fait l’électrique la plus abordable du marché.

Crédit : Citroën

La ë-C3, la citadine électrique qui veut séduire les petits budgets

Citroën propose désormais une nouvelle version de sa ë-C3, appelée Autonomie Urbaine, affichée à 19 990 € avant bonus écologique. Grâce aux aides de l’État, son prix peut descendre jusqu’à 15 748 €, ce qui en fait l’électrique la plus abordable du marché en France. Mais ce tarif attractif implique aussi quelques concessions techniques.

Une autonomie plus limitée

Cette version est équipée d’une batterie de 30 kWh, contre 44 kWh sur les autres modèles de la ë-C3. L’autonomie passe donc de 324 km à 212 km selon le cycle WLTP. Dans la pratique, il faut plutôt compter entre 150 et 200 km en fonction de la conduite et du climat.

L’hiver peut poser problème puisque cette version n’a pas de pompe à chaleur. Le chauffage consomme alors directement la batterie, ce qui réduit encore la distance possible. Cette configuration est idéale pour les trajets quotidiens en ville, mais peu adaptée aux longs déplacements.

Une recharge plus lente

Pour contenir le prix, Citroën a retiré la recharge rapide de série. La voiture est livrée avec un chargeur 7 kW, suffisant pour recharger la nuit à domicile. En revanche, pour les longs trajets, cela peut devenir contraignant. La recharge rapide reste proposée en option, moyennant 500 €. Dans ce cas, la batterie peut passer de 20 à 80 % en environ 36 minutes grâce à une puissance de 30 kW.

Un équipement réduit au minimum

Pour atteindre un tarif aussi bas, Citroën a choisi d’aller à l’essentiel. Cette version offre seulement la climatisation manuelle, l’aide au stationnement arrière et le régulateur de vitesse. L’écran central est supprimé et remplacé par un support pour smartphone.

Pour ceux qui veulent plus de confort, la version Plus est proposée à 23 300 € (19 058 € après bonus). Elle ajoute un écran central compatible Android Auto et Apple CarPlay, des sièges plus confortables et un éclairage LED.

Malgré ces compromis, la Citroën ë-C3 garde le moteur de 113 ch des versions supérieures, ce qui assure des performances correctes en ville. Elle vise surtout les conducteurs qui roulent peu chaque jour, disposent d’une prise de recharge à domicile et cherchent une solution électrique à prix serré.

Le prix d’achat de la ë-C3 met la pression aux rivales

Avec 15 748 € après bonus maximal, la Citroën ë-C3 devient la moins chère des électriques vendues en France. Elle se place devant la Dacia Spring (16 520 €) et la Leapmotor T03 (16 900 €). Ce prix est possible car le modèle est fabriqué en Slovaquie, ce qui lui permet de bénéficier pleinement du bonus écologique, contrairement à d’autres véhicules importés de pays hors Union européenne.

Source : Rouleur Electrique