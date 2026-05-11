Marre des pubs ? Votre Samsung Galaxy cache une arme anti-spam

Samsung vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui permet aux détenteurs de Galaxy de bloquer facilement le spam pubicitaire de certaines applications. Un outil bienvenu qui se déploie progressivement.

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Si vous possédez un smartphone Galaxy, il est fortement conseillé d’utiliser l’application native Maintenance de l’appareil (Device Care ). Celle-ci vous aide à optimiser le système d’exploitation et à assurer la maintenance de l’appareil. Elle peut également se muer en bouclier contre le spam grâce à une fonctionnalité qui permet d’en finir avec les notifications publicitaires invasives envoyées par certaines applications.

Samsung Galaxy : une nouvelle fonction pour en finir avec les notifications publicitaires intrusives

L’outil, disponible sur les Galaxy S26 depuis leur lancement, s’étend désormais à davantage de smartphones éligibles à One UI 8.5. Concrètement, il identifie les apps qui envoient fréquemment des annonces et les place en veille prolongée pour éviter qu’elles ne vous importunent.

Si vous activez le mode de blocage basique , Device Care identifiera automatiquement les applications connues pour envoyer fréquemment des publicités et les bloquera dès leur détection sur votre smartphone.

, Device Care identifiera automatiquement les applications connues pour envoyer fréquemment des publicités et les bloquera dès leur détection sur votre smartphone. Avec le mode intelligent, les notifications seront analysées afin de déterminer s’il s’agit bien de publicités. Si ces dernières sont trop fréquentes, Device Care activera la mise en veille forcée des applications fautives.

Block apps with excessive ads & Intelligent blocking are available with One UI 8.5 on S 25 series under device care – ellipsis on top right – settings pic.twitter.com/C5HICIU7la — Salian (@ThePhoneFuel) May 11, 2026

Cette fonctionnalité, qui avait déjà fuité en décembre dernier, semble pour l’instant réservée aux appareils compatibles avec One UI 8.5, la dernière version de l’OS de Samsung lancée sur les S26. Si le bloqueur de publicités était donc disponible nativement sur les nouveaux fleurons, il s’invite désormais sur de nouveaux modèles. Et pour cause, le déploiement de One UI 8.5 vient tout juste de s’accélérer sur les S24, S25, Z Fold 7, Z Fold 6, Z Flip 7 et Z Flip 6.

On ignore si la nouvelle option restera exclusive à One UI 8.5 ou si elle sera également disponible à terme sur les versions antérieures du système d’exploitation. La situation devrait s’éclaircir dans les semaines à venir.