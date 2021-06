La prochaine héroïne du MCU est la nouvelle Captain America

America Chavez, qui va apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, est la nouvelle Captain America dans les comics.

Captain America une nouvelle incarnation – Crédit : Marvel Studios

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) poursuit son petit bonhomme de chemin. Loki arrive prochainement et deux séries sont déjà proposées sur Disney+, WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver. Pour sa quatrième phase, l’univers connecté change donc de visage en introduisant un multivers et de nouvelles incarnations des héros cultes. Sam est désormais le nouveau Captain America et Black Widow sera aussi remplacée. Sans oublier la disparition de Tony Stark alors que Robert Downey Jr. campait le personnage depuis une décennie. Du côté des comics, c’est America Chavez, future héroïne du MCU, qui enfile l’alias de Captain America.

Une héroïne au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

America Chavez est Captain America – Crédit : Marvel

America Chavez est au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, incarnée par Xochitl Gomez. Une héroïne importante de l’univers Marvel qui a eu droit à un honneur de taille dans All-New Hawkeye #3 (2016). La jeune femme a pris la place de Captain America, leader charismatique des Avengers. Un comics se déroulant entre le présent et 30 ans dans le futur alors que Œil-de-Faucon, Clint, décide de ne plus protéger un groupe d’innocents Inhumans contre les agissements de plusieurs groupes dont Hydra. On suit donc les conséquences de cette décision.

America Chavez est aux côtés de Clint et Kate, autre incarnation de Œil-de-Faucon, et porte le costume de Captain America. On voit, ci-dessus, une étoile blanche sur sa chemise et les rayures patriotiques. Kate l’appelle « Captain America Chavez ».

Une héroïne à la carrure pour devenir Captain America

America Chavez a toujours été un personnage loyal et aux grandes valeurs morales depuis sa première apparition dans Vengeance #1 en 2011. Ce n’est donc pas étonnant qu’elle puisse être Captain America aux yeux des autres personnages de l’univers Marvel. Sans oublier que l’héroïne a des pouvoirs assez sympathiques…

On parle d’une force et d’une résistance surhumaines, le pouvoir de voler, la création de portails pour voyager à travers le multivers et d’autres réalités. Ce qui explique sa présence dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness… America Chavez peut aussi se déplacer rapidement, capable de dépasser la lumière. Elle peut asséner de puissants coups de poing à ses ennemis pour les faire exploser et balancer de puissantes explosions d’énergie, capables de blesser des héroïnes surpuissantes comme Captain Marvel !

Source : ScreenRant