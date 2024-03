La PS5 Pro est-elle vraiment nécessaire ? Les développeurs sont perplexes

© Sony

La rumeur de la PS5 Pro enfle depuis un moment, mais la nouvelle console de Sony est-elle vraiment demandée, et promet-elle vraiment d’être intéressante ? Des développeurs, rencontrés à la GDC par Christopher Dring de GamesIndustry.biz, semblent perplexes.

Alors que Sony s’apprête à dévoiler une version musclée de sa console star, de nombreux studios ont confié à Dring ne pas exploiter pleinement la PS5 standard. « Les fans de PlayStation upgraderont sûrement », nuance Dring sur un podcast récent, « mais les développeurs, eux, n’en ressentent pas vraiment le besoin ».

« Certains studios estiment même que cela ne stimulera pas le marché », poursuit-il. « Cette génération n’a même pas vraiment démarré, alors pourquoi une mise à niveau à mi-chemin ? Et si on se concentrait plutôt sur la création de jeux next-gen innovants ? » ajoute-t-il.

Pourtant, les fuites vont bon train. On parle d’un GPU hybride RDNA 3 et 4 capable d’atteindre la résolution 8K 60 FPS, et surtout d’une compatibilité rétroactive avec la PS6 (encore virtuelle). Mais le processeur, lui, ne ferait qu’un timide bond en avant.

En effet, son processeur principal resterait presque similaire à la PS5 standard (on évoque + 10 % de performances seulement). Rich Leadbetter, expert chez Digital Foundry, pense que les performances de GTA 6 sur PS5 Pro seront similaires à celles de la PS5 à cause des limitations de son CPU. Il expliquait en vidéo que si GTA 6 tourne à 30 FPS sur la PS5 classique, il en sera probablement de même sur la PS5 Pro.

Alors, simple rafraîchissement marketing ou véritable rupture technologique ? La réponse viendra sans doute de Sony, qui n’a pas encore officialisé la PS5 Pro. En attendant, les développeurs semblent avoir un message clair : exploitons d’abord le potentiel de la PS5 actuelle avant de passer à la suivante.