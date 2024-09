PS5 Pro : son prix démentiel dévoilé, pourquoi je pense qu’elle ne le vaut pas

Attendue depuis de nombreux mois, la PS5 Pro est enfin sortie de l’anonymat. Cette nouvelle déclinaison a été présentée ce mardi par Mark Cerny, architecte principal de la PS4 et de la PS5. Sa promesse ? Offrir aux joueurs des “graphismes époustouflants” à des fréquences d’images élevées. Gain de puissance de 45%, ray tracing avancé, technologie de mise à l’échelle assistée par l’IA… Autant de fonctionnalités innovantes qui permettront d’atteindre cet objectif louable.

Mais pour bénéficier de ces performances de haute volée, il faudra investir une petite fortune. A la fin de la présentation, Sony a levé le voile sur le prix exorbitant de sa nouvelle machine. Et tenez-vous bien, la PS5 Pro sera proposée au tarif de 799,99 euros, soit 250 euros de plus que la PS5 originelle. Et comme le précise le constructeur, la console sera dénuée de lecteur de disque natif. Il faudra dépenser 119 euros supplémentaires pour l’agrémenter d’un lecteur.

La PS5 Pro sera hors de prix, les joueurs s’indignent massivement

Si l’on ajoute à cela le prix d’un jeu et du socle (non fourni), les joueurs devront dépenser la bagatelle d’environ 1000 euros. C’est à mon sens beaucoup trop. Certes, la perspective de pouvoir jouer en 4K 60 FPS est alléchante ; tout comme celles de pouvoir bénéficier d’un ray tracing plus performant et d’un rendu bonifié grâce à la technologie d’upscalling PSSR. Mais cela justifie-t-il un tarif aussi élevé qui exclut de facto de nombreux joueurs aux budgets serrés ? Rien n’est moins sûr.

“Nous avons développé la PS5 Pro en pensant aux joueurs et aux créateurs de jeux les plus engagés, car beaucoup nous ont demandé une console capable d’exécuter des graphismes encore plus fidèles avec des fréquences d’images plus fluides”, explique Sony sur son blog. Preuve que la PS5 Pro cible exclusivement une niche d’utilisateurs très exigeants (et fortunés), délaissant de fait les autres joueurs (notamment les plus jeunes) qui ne peuvent pas investir autant d’argent dans une console de salon.

Crédit : Sony

La PS5 Pro serait ainsi une console destinée à une certaine élite. C’est un parti pris que je trouve regrettable. Le joueur ordinaire, qui pourrait d’ailleurs peiner à discerner à l’œil nu les améliorations graphiques entre les deux consoles, risque logiquement de snober la nouvelle machine. D’autant que Sony ne propose pour le moment aucun jeu exclusif estampillé PS5 Pro. Pour profiter des avancées graphiques, il faudra installer des mises à jour (gratuites, ouf !) sur les titres existants.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce du prix de la PS5 Pro a logiquement fait naître une grande vague d’indignation. “De qui se moque t-on ? L’acheter c’est encourager ces prix délirants alors non”, fustige un internaute sur X. “Ma PS5 standard avec lecteur a encore de très nombreuses années devant elle… Jamais de la vie à ce prix là on passera sur la pro”, abonde un autre joueur remonté.