PS5 Pro : la fiche technique se confirme, elle surclasse largement la version standard

Concept de PS5 Pro © YouTube

Peu importe que les développeurs s’interrogent sur la nécessité de la PS5 Pro, ils n’ont pas d’autres choix que de se préparer à sa sortie. Sony aurait déjà envoyé de la documentation aux studios pour qu’ils adaptent leurs jeux à cette nouvelle configuration matérielle. Si l’on en croit The Verge qui a pu mettre la main sur ces documents, la PlayStation 5 dépote.

Nom de code “Trinity” en interne, la PS5 Pro intègrera un GPU plus puissant et un mode CPU légèrement plus rapide. Elle sera ainsi davantage capable de faire tourner les jeux avec le ray tracing activé, à des résolutions et un framerate plus élevés sur certains titres. The Verge abonde ainsi dans le sens d’Insider Gaming, qui affirmait la semaine dernière que la PS5 Pro serait particulièrement adaptée au ray tracing.

La PS5 Pro apporte des améliorations matérielles et logicielles

Le média confirme ainsi les informations sur la fiche technique partagées ce samedi :

Une RAM plus rapide de 28 %

Un GPU plus puissant de 67 %

The Verge y ajoute des précisions, notamment concernant un mod améliorant les performances du CPU. Désormais capable d’atteindre les 3,85GHz de vitesse d’horloge, c’est-à-dire 10 % de plus que sur la version standard, cela se traduirait par des performances moindres du GPU. Ce mod a vocation à cibler les utilisations particulièrement gourmandes en ressources CPU.

La PS5 Pro apporterait également des modifications à la mémoire système. Fonctionnant actuellement à 448 Go/s, celle-ci pourrait atteindre les 576 Go/s sur la PS5 Pro : une hausse de 28 %. Cette augmentation “peut être utile” pour la prise en charge de la nouvelle technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony, une technologie de suréchantillonnage équivalente au DLSS de Nvidia.

Tout ceci pour une console plus rapide globalement de 45 % que la version standard de la PlayStation 5. Pour en tirer parti, Sony encourage les développeurs à présenter des versions optimisées de leurs jeux pour la console. Cela passe par un label “PS5 Pro Enhanced” de Sony, s’ils “apportent des améliorations significatives” à leur titre.

Les développeurs ayant déjà entre leurs mains les kits développeur, il se pourrait très bien que Sony atteigne son objectif : sortir la PS5 Pro avant Noël, pile pour la saison des cadeaux sous le sapin.