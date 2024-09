La PS5 Pro est officielle : Sony annonce une console 45 % plus puissante, mais le prix choque !

Crédit : Sony

Près de quatre ans après son lancement novembre 2020, la PlayStation 5 commence à accuser de son âge. Alors comme pour sa prédécesseuse la PS4, Sony dévoilait ce mardi 10 septembre une nouvelle version de la console à la fiche technique plus musclée. Après des mois de rumeurs autour des performances soit-disant ébouriffantes de cette console, Mark Cerny est venu répondre à toutes les questions lors d’une présentation de la machine.

La PlayStation 5 Pro augmente drastiquement les performances de la PS5

Mark Cerny a ouvert sa présentation en expliquant que l’objectif principal de la PS5 Pro est de supprimer le choix demandé aux joueurs entre le mode performances et le mode qualité de la PS5. Ainsi cette nouvelle version de la console serait capable d’atteindre les 60 images par seconde, tout en proposant les meilleurs graphismes possibles sur la PS5.

Cela serait permis grâce à trois choses :

Un GPU 45 % plus rapide , avec une puissance de calcul de 33,5 TéraFLOPS de puissance de calcul, contre 10,3 TéraFLOPS pour la PS5.

, avec une puissance de calcul de 33,5 TéraFLOPS de puissance de calcul, contre 10,3 TéraFLOPS pour la PS5. Un ray tracing de meilleur facture : Sony explique que la console permettra les calculs de 2 à 3 fois plus rapides des rayons de lumière.

: Sony explique que la console permettra les calculs de 2 à 3 fois plus rapides des rayons de lumière. Le Playstation Spectral Super Resolution (PSSR) : grâce à du matériel dédié pour les calculs d’IA, cette technologie similaire au DLSS de Nvidia permettra un taux d’images par seconde bien supérieur sans sacrifier la qualité des graphismes.

À lire > PS5 Pro : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur la console de Sony

La proposition est alléchante, mais le prix choque : la PS5 Pro sera vendue à partir de 799,99 euros. De plus, aucun lecteur de disques ne serait prévu de base. Il faudra allonger 100 euros de plus pour l’obtenir : 899,99 euros ! À ce prix-là, la comparaison des prix entre PC de jeux et consoles n’ont plus cours.

Voici donc une troisième version de la PlayStation 5. Sony avait dévoilé la PS5 Slim en 2023, toutefois celle-ci n’apportait pas grand chose à la table en matière de performances. Elle permettait surtout d’économiser sur la facture en se débarrassant du lecteur de disque, désormais inutile pour ceux qui obtiennent leur jeux exclusivement en dématérialisé, notamment via le PS Plus.