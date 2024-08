Une PS5 Pro deux fois plus puissante, cette nouvelle technologie de Sony changerait tout

© Dall-E

Il ne fait presque aucun doute que la PS5 Pro existe bel et bien, alors que Sony n’a jamais évoqué officiellement l’arrivée d’une nouvelle version de sa dernière console de salon. Les performances de la PS5 Pro sont évoquées depuis de longs mois par les insiders du milieu.

Les joueurs peuvent-ils réellement s’attendre à une console mid-gen surpuissante avant même la sortie de la PS6 ? Selon un développeur, oui. La prouesse serait due à une conception intelligente de la part de Sony.

La PS5 serait deux fois plus puissante que la version standard, ce développeur explique pourquoi

La PS5 Pro, qui devrait sortir cet automne d’après les journalistes bien renseignés Tom Henderson et Jeff Grubb, sera-t-elle aussi puissante que cela ? Matthew Cassells, fondateur du studio Alderon Games, a été interrogé sur le sujet par le YouTuber Moore’s Law Is Dead, également bien informé sur la future console de Sony.

Le développeur estime que la PS5 Pro sera bien deux fois plus puissante que la PS5 actuelle. Une augmentation des performances possibles à moitié grâce au hardware de la console et à moitié grâce à l’upscaling via le PSSR.

Rappelons que cette technologie conçue en interne par Sony permettrait à une majorité de jeux de tourner en 60 fps avec la ray-tracing activé, ce que n’autorise quasiment aucun titre de la PS5 actuelle. Matthew Cassells estime qu’Alderon Games pourra proposer ses propres jeux, tournant déjà à 60 FPS sur PS5, avec une fréquence d’images identique et du ray tracing sur la future console de Sony grâce au PSSR.

Le PSSR permettrait même de jouer à 120 fps sans difficulté d’après lui, mais évidemment, avec une qualité graphique moindre. Le GPU RDNA 3 de la PS5 Pro apporterait aussi une bonne dose de puissance à la machine, tout comme le RDNA 4, capable de fournir un ray-tracing quatre fois meilleur.

Rappelons que la PS5 Pro embarquerait aussi un CPU AMD Zen 2 à 8 cœurs, mais une vitesse d’horloge de 3,85 GHz, contre 3,5 GHz actuellement.