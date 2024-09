PS5 Pro : où précommander la console ?

La PS5 Pro est enfin officielle ! C’est Mark Cerny, principal architecte de la Playstation 5, qui a levé le voile sur les spécificités de cette nouvelle console dans une courte présentation technique, qui a eu lieu aujourd’hui à 17h. Sony en a profité pour révéler deux autres informations cruciales : son prix et sa disponibilité. Si la nouvelle console vous intéresse, et que vous en avez les moyens, voici où vous pouvez la précommander.

La Playstation 5 Pro a enfin été officiellement présentée par Sony. Au programme, nous retrouverons comme prévu de meilleures performances, une capacité de stockage étendue, ainsi qu’un nouveau design pour la différencier. La PS5 Pro perd également son lecteur de disque. Une manière pour Sony de pousser les joueurs vers la dématérialisation ? Quoi qu’il en soit, Sony semble réserver sa nouvelle console à un public de niche, puisqu’elle ne sera pas à la portée de les bourses ! Découvrez où précommander la nouvelle console et à quel prix.

🤔 Où et quand précommander la Playstation 5 Pro ?

Les précommandes de la PS5 Pro seront lancées dès le 26 septembre 2024, pour une disponibilité à partir du 7 novembre. Il sera possible de précommander la console sur le site de Sony ou auprès d’un revendeur. Nous ne manquerons pas de vous partager les sites concernés en temps voulu.

💰 Quel est son prix ?

Contrairement à ses PS5 et PS5 Slim, qui étaient disponibles avec ou sans lecteur de disque, Sony propose une seule version pour sa PS5 Pro, et elle est dépourvue de lecteur. Cette version digitale est proposée au prix de 799,99 €. Il s’agit de ce fait de la console de salon la plus chère sur le marché à l’heure actuelle. Ainsi, les joueurs qui souhaitent se procurer cette PS5 survitaminée devront débourser entre 250 € et 350 € de plus que pour le modèle classique en fonction de la version.

Par ailleurs, si vous souhaitez profiter des jeux physiques, vous devrez repasser à la caisse et débourser 119,99 € supplémentaires pour vous procurer le lecteur de disque. La note finale sera alors de 919,98 €. Sans compter que si vous souhaitez poser votre console à la verticale, vous devez rajouter le socle à 29 €.

🎮 Quelles sont les nouveautés de la PS5 Pro ?

Comme attendu, la PS5 Pro arbore un nouveau design, monte en puissance et gagne en stockage. Grâce à ses améliorations, la console est en mesure d’offrir une qualité graphique nettement supérieure et de faire tourner des titres exigeants en 4K à 60 images par seconde avec le ray tracing activé.

Voici les principales différences avec la version classique :