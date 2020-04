La PS5 sera dévoilée avant juillet, confirme le magazine officiel PlayStation

Crédit : Sony

Les annonces des deux prochaines consoles next-gen arrivent à grands pas. La semaine dernière, nous vous informions que l’analyste réputé Daniel Ahmad prévoyait une très grosse annonce jeu vidéo au mois de mai. Et bien, il s’avère qu’il avait raison. Sony va dévoiler officiellement la PlayStation 5 au grand public en mai. Cette information nous vient directement du magazine officiel PlayStation, aussi appelé OPM. Celui-ci est un magazine mensuel papier et digital centré exclusivement sur les consoles de Sony est les jeux compatibles.

Les jeux de la PS5 révélés dans le numéro de juillet qui sort en juin

Le numéro de juin de l’OPM (Official PlayStation Magazine), bien qu’en vente début mai, est déjà disponible digitalement. C’est là d’où vient la fuite. Il confirme que le numéro de juillet va révéler « les nouveaux jeux à venir sur PS5 ». Or, le numéro de juillet sera vendu en version papier à partir du 2 juin et sera disponible digitalement un peu plus tôt aux alentours de la fin mai.

Sony n’a aucun intérêt à présenter tous les jeux de sa console next-gen si celle-ci n’est même pas encore officiellement dévoilée. Ça confirme donc bien la théorie d’une annonce majeure en mai. De plus, le teaser du numéro de juillet de l’OPM a d’ores et déjà fuité sur Twitter. En dessous du logo de la PS5, on peut y lire : « Ça arrive. La [console] next-gen commence avec le numéro prochain dans lequel nous révélerons les nouveaux jeux à venir sur PS5 ».

Enfin, nous ne savons pas encore à quel moment Sony va officialiser la présentation de la PS5. Soit il prévient le public d’ici quelques jours, soit il fait une annonce complètement surprise comme la manette DualSense qui est sortie de nulle part. Nous n’avons pas non plus de nouvelles en ce qui concerne la Xbox Series X de Microsoft, si ce n’est son logo officiel. En tout cas, tenez-vous prêts, l’annonce de la PlayStation 5 ne va pas tarder.

