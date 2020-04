L’Allemagne veut traquer la pandémie de Covid-19 grâce aux montres connectées

Alors que la levée des mesures de confinement approche dans plusieurs pays, l’Allemagne réfléchit déjà aux moyens futurs de stopper une nouvelle vague épidémique. Le pays a notamment décidé de faire appel à la technologie, et plus particulièrement aux montres connectées.

L’Allemagne prévoit en effet de réaliser une étude basée sur des informations collectées par les montres connectées telles que l’Apple Watch. Les participants à l’étude seront volontaires et les données personnelles seront protégées. Ce qui intéresse les autorités sanitaires, ce sont évidemment les informations liées à la santé de l’utilisateur. Cela inclut le pouls, les données de sommeil ou encore la température (qui devra être entrée manuellement).

Les montres connectées pour détecter les symptômes du COVID-19

Les changements de rythme cardiaque, notamment pendant la phase de sommeil, peuvent en effet révéler la présence de symptômes d’une maladie de type grippal. Apple Watch et l’application Cardiogram ont d’ailleurs récemment lancé une nouvelle fonctionnalité visant à aider les utilisateurs à mieux détecter de possibles symptômes du COVID-19 pendant le sommeil.

Le gouvernement allemand a d’ores et déjà développé une application dédiée à cette étude visant à traquer le nouveau coronavirus sur le territoire. Le programme fonctionne sur toutes les montres et tous les bracelets connectés fonctionnant sous watchOS et Wear OS.

Tous les Allemands ne possèdent évidemment pas ce type d’appareil, mais l’Allemagne cherche simplement à obtenir les résultats d’un échantillon suffisamment important pour chacune de ses régions. L’objectif est en effet de créer une carte interactive du pays et d’« évaluer la prévalence des infections jusqu’au niveau du code postal. », rapporte l’agence Reuters. Les données permettront également aux autorités de vérifier si les mesures de confinement fonctionnent dans les différentes villes et régions.

L’Allemagne très en avance sur le dépistage

L’Allemagne compte aujourd’hui plus de 99 000 cas de COVID-19, soit presque autant que l’Italie ou les États-Unis. Le pays a néanmoins un des plus faibles taux de mortalité. Grâce à des campagnes de tests massives déployées dès le mois de janvier ainsi qu’un système de soins bien équipé, l’Allemagne réussit pour l’instant à sauver plus de vies que ses pays voisins. Chaque semaine, 500 000 allemands sont testés au COVID-19. Angela Merkel a annoncé que ce chiffre passerait bientôt à 200 000 par jour.

En France, le gouvernement travaillerait sur une application mobile permettant de suivre les malades du COVID-19. Cette app servirait en outre à prévenir les utilisateurs de la présence de cas postitifs dans leur entourage. Le recours à un tel outil nécessitera cependant que la France se lance elle aussi dans le dépistage à grand échelle.

