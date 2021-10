Lamborghini ressuscite la Countach LP 500 originale de 1971

La première Lamborghini Countach LP 500 a été dévoilée en 1971 au salon de l’automobile de Genève. Lamborghini a travaillé 25 000 heures pour remettre à neuf l’exemplaire qui avait été sacrifié lors des crashs-tests et avait disparu de la circulation en 1974.

Présentée comme le successeur de la Miura, la Countach offrait un design radicalement différent et allait être le catalyseur d’un changement radical dans le monde des supercars.

Crédit : Lamborghini

Le concept originel de Lamborghini pour la Countach, la LP 500, n’a pas survécu aux années 1970. Après son apparition au salon de Genève, le concept a passé trois ans comme voiture de développement pour le modèle de production. La seule LP500 a été perdue après avoir été utilisée pour des tests de collision en 1974.

Pour célébrer le 50e anniversaire de cette voiture emblématique, Lamborghini avait il y a quelque mois dévoilé être en train de travaille sur une nouvelle Countach hybride. Le constructeur automobile avait ainsi récemment dévoilé la Lamborghini Countach LPI 800-4, qui fait revivre un nom des années 1970. Cependant, celle-ci utilise bien un groupe motopropulseur hybride moderne.

Lamborghini fabrique une Countach LP 500 unique pour un collectionneur anonyme

Aujourd’hui, après 25 000 heures de restauration minutieuse, la division historique Polo Storico de Lamborghini a réussi à construire une réplique fidèle de la LP 500 à partir de zéro. En effet, elle a utilisé des composants d’époque. Elle a également porté une attention rigoureuse aux détails de la construction et aux dimensions uniques du concept.

En outre, Lamborghini Polo Storico a dû s’appuyer sur des photographies, des documents d’archives et des entretiens avec des personnes présentes à l’époque de sa création. La carrosserie extérieure a nécessité à elle seule plus de 2 000 heures de travail et a été réalisée en métal battu à la main, comme sur la voiture originale.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo émouvante de Lamborghini, elle est entièrement fonctionnelle. Tout le processus aurait en fait commencé à la fin de l’année 2017. Un collectionneur aurait exprimé son intérêt pour la voiture. Malheureusement, celui-ci restera anonyme, et on ne sait pas combien il a déboursé pour cette pièce unique. Vous pouvez dès à présent aller admirer la voiture au Concorso d’Eleganza Villa d’Estate 2021 qui a ouvert ses portes il y a quelques jours.