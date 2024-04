Steam : Windows 10 et NVIDIA dominent largement le marché, les chiffres sont ahurissants

Steam

Nvidia écrase la concurrence avec 78% de parts de marché sur les cartes graphiques.

Windows 10 domine toujours le paysage des systèmes d’exploitation pour gamers.

Une poignée de joueurs irréductibles résiste encore sur Windows 8.

Chaque mois, Steam interroge ses millions d’utilisateurs pour connaître leur configuration : carte graphique, système d’exploitation, processeur, mémoire vive, etc. Ces données précieuses permettent à la plateforme de dresser un panorama complet du matériel utilisé par la communauté des joueurs PC.

Cela profite non seulement à Steam pour adapter ses services, mais aussi aux constructeurs et développeurs qui peuvent ainsi cibler leurs produits et optimiser leurs jeux en fonction du matériel le plus utilisé par leur public.

Nvidia : domination sans partage sur le marché des cartes graphiques

Nvidia écrase littéralement la concurrence en s’arrogeant pas moins de 78 % de parts de marché face à son rival AMD. Ce chiffre peut surprendre au premier abord, surtout quand on sait que la nouvelle génération de cartes graphiques RTX 40 est arrivée l’été dernier.

Pourtant, ce sont les cartes de la gamme précédente, les RTX 3060 (milieu de gamme) qui caracolent en tête du classement avec 6,92 % d’utilisateurs Steam. Elles sont suivies par les RTX 2060 (génération précédente) à 4,10 % et des GTX 1650 (entrée de gamme) à 4,07 %. Ce plébiscit pour les RTX 3060 s’explique peut-être par un rapport performance/prix intéressant, d’autant plus que les prix des cartes graphiques ont globalement tendance à baisser ces derniers mois.

Windows 10 : toujours le chouchou des gamers

En matière de système d’exploitation, Windows 10 (54,40 %) reste le grand favori des joueurs PC. Il faut croire que la communauté n’est pas encore totalement convaincue par les arguments de Microsoft qui positionne pourtant son nouveau Windows 11 comme le système d’exploitation taillé pour le gaming. Windows 11 arrive en deuxième position avec un score respectable de 41,61 %, mais ne parvient pas à détrôner son prédécesseur.

On trouve un fait amusant à noter dans cette enquête : il existe encore une petite poignée de joueurs PC (environ 0,08 %) qui continue à utiliser Windows 8, un système d’exploitation pourtant abandonné par Microsoft et Steam en début d’année. Ces irréductibles gaulois du système d’exploitation sont sans doute des adeptes de la stabilité et ne voient pas l’intérêt de passer à un autre OS. Leur nombre est toutefois en constante diminution, et il est probable qu’ils migrent progressivement vers des systèmes plus récents dans les prochains mois.