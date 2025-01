Arrivée des mesures d’audience de Médiamétrie sur les plateformes de streaming

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Concurrentes de la télévision en direct, les plateformes de streaming ne sont cependant pas encore soumises à des mesures d’audience par des entités spécialisées.

Ainsi, sauf pour les titres très prisés (comme Mercredi ou Stranger Things sur Netflix) ou beaucoup moins (comme The Acolyte sur Disney+), difficile de savoir quels sont les résultats des programmes proposés par les plateformes.

Pour la télévision, par contre, ces données sont gérées par Médiamétrie.

Médiamétrie est une société française fondée en 1985. Elle est spécialisée dans la mesure d’audience et l’étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France. Elle mesure l’audience des médias tels que la télévision, la radio, le cinéma et Internet. Ces études aident les médias à adapter leur contenu et à évaluer les tarifs publicitaires.

Le système Médiamat, par exemple, prend en compte l’audience de tous les programmes de télévision, incluant les comportements de consommation des individus âgés de 4 ans et plus, et couvre divers écrans et lieux. Médiamétrie analyse ainsi les évolutions des comportements et usages des Français vis-à-vis des médias, y compris la consommation de vidéos à la demande, des podcasts, etc.

L’arrivée de Mediametrie dans les audiences des plateformes de SVOD

Lors de sa conférence de presse de début d’année, relayée par Télérama, Médiamétrie a ainsi indiqué que de nouvelles mesures vont être mises en place pour réaliser un suivi des plateformes de streaming.

La raison de l’arrivée de Médiamétrie est expliquée par son PDG Yannick Carriou : “Tous les acteurs du marché ont envie, car ils en ont besoin, d’entrer dans une démarche de coopération avec Médiamétrie”

Il faut dire que la plupart des plateformes proposent une offre avec publicité, l’étude des audiences pourrait donc être un atout majeur pour celles-ci.

Comme l’indique Télérama, “Médiamétrie a choisi de distinguer les audiences « éditoriales » (sur les contenus) d’une part et les audiences publicitaires d’autre part.”

Les mesures d’audience ne donneront des résultats par contenu que pour Netflix, Prime Video et Disney+. De quoi obtenir des informations de visionnage pour les séries TV, films ou documentaires, le tout épisode par épisode. Pour d’autres plateformes (comme Apple TV) ces chiffres seront uniquement globaux sous la forme de volume horaire.

Les méthodes utilisées seront les suivantes :

« streaming meter » : un moyen de collecter les URL regardées via le wi-fi domestique

« fingerprint » : reconnaissance audio des vidéos visionnées (comme peut le faire Shazam pour la musique)

D’après Yannick Carriou la mise en place sera progressive. “Les premiers résultats ne seront peut-être pas parfaits. Tout le monde rêve d’avoir une mesure extrêmement détaillée et complète comme celle de la télévision, mais la variété des outils technologiques et des contextes de distribution ne rend pas ce rêve immédiatement réalisable. Nous sommes toutefois en mesure de lancer le comité, et de faire des calculs qui vont servir de base à des améliorations futures.”